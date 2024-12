Strażacy rozpoczęli odgruzowywanie miejsca katastrofy budowlanej w Cieszynie. Po nocnym pożarze zawaliła się część kamienicy przy ul. Głębokiej. Dwie osoby, które były zameldowane w tym budynku, są poszukiwane. "Będzie to bardzo długotrwała akcja ratownicza" - przekazał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej - nadbryg. Mariusz Feltynowski.

Strażacy na miejscu katastrofy / Michał Meissner / PAP

Nocny pożar w centrum Cieszyna

Pożar wybuchł ok. godz. 4:05 w kamienicy przy ul. Głębokiej w Cieszynie. Z sąsiednich budynków, na które przeniósł się ogień, zostało ewakuowanych 21 osób. Trzy wymagały pomocy, a dwie trafiły do szpitala, ale miały lekkie obrażenia i zostały już wypisane.

Wideo youtube

Na zdjęciach z akcji gaśniczej widać, że zawaliła się frontowa ściana budynku, w którym wybuchł pożar. Policja informuje, że wstępne ustalenia wskazują na wybuch gazu ziemnego.

"Ściągamy dodatkowe siły i środki"

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Mariusz Feltynowski (C) i burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz (P) / Michał Meissner / PAP

Na miejscu katastrofy z dziennikarzami rozmawiał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej - nadbryg. Mariusz Feltynowski.

Wprowadziliśmy ratowników na gruzowisko. Zdejmujemy ostatnią kondygnacje - relacjonował. Będziemy stabilizować ścianę. Ściągamy dodatkowe siły i środki. Będzie to bardzo długotrwała akcja ratownicza - dodał.

Feltynowski wyjaśnił, że wciąż jest za wcześnie na wpuszczenie na gruzowisko psów poszukiwawczych. Na razie jest ono przeszukiwane za pomocą kamer termowizyjnych.

Komendant poinformował, że dwie poszukiwane osoby były zameldowane w mieszkaniach na pierwszym i drugim piętrze kamienicy. To mężczyzna i kobieta.

Obecnie na miejscu katastrofy jest niemal 160 strażaków. Ściągamy kolejne siły i środki, żeby rotować ratowników. Na miejscu może pracować maksymalnie 10-12 osób - tłumaczył Feltynowski.

W kamienicy zameldowanych było 11 osób

W kamienicy zameldowanych było 11 osób. Szef PSP wyjaśnił, że policjanci osobiście wylegitymowali 8 z nich, a z jedną osobą mieli kontakt telefoniczny.

Akcja gaśnicza po katastrofie budowlanej w Cieszynie Z teleobiektywem dookoła Cieszyna / Gorąca Linia RMF FM

Rejon katastrofy został odcięty od dostaw energii i gazu.

Pomoc dla ewakuowanych i poszkodowanych

Na płycie cieszyńskiego rynku ustawiono ogrzewany namiot, w którym mogą się schronić osoby ewakuowane w związku z pożarem. Zapewniono im również gorące napoje.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz Gościńcu Sportowym zabezpieczono tymczasowe miejsca pobytu dla poszkodowanych. Docelowo dla wszystkich potrzebujących zostaną przygotowane lokale zastępcze.

Cieszyński urząd miasta udostępnił numer telefonu do przedstawiciela sztabu kryzysowego. To 662 783 142. Osoby, które chcą pomóc poszkodowanym, mogą to zgłosić telefonicznie pod numerem 882 904 978.

Ul. Głęboka ma około 400 m. Przebiega od głównego placu miasta w bezpośrednie pobliże mostu granicznego z Czechami. Wzdłuż niej, po obu stronach, stoją przylegające do siebie kamienice.