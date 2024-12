W czerwcu premier Tusk - na wniosek ministra finansów - odwołał z funkcji Rzecznika Finansowego Bohdana Pretkiela. Ministerstwo informowało wówczas PAP, że powodem odwołania Pretkiela z funkcji Rzecznika było to, iż nie spełniał on ustawowych wymogów do zajmowania tego stanowiska. Zastąpił go zastępca RF Ziemowit Bagłajewski.

Pretkiel został powołany na Rzecznika Finansowego w grudniu 2021 r., tym samym jego odwołanie nastąpiło przed upływem kadencji. Zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, kadencja Rzecznika Finansowego trwa 4 lata. Powołuje go i odwołuje premier na wniosek ministra finansów. W trakcie kadencji RF może on zostać odwołany w razie niewypełniania obowiązków przez ponad 6 miesięcy na skutek długotrwałej choroby, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, rażącego naruszenia interesów klientów podmiotów rynku finansowego, rażącego naruszenia przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne albo złożenia rezygnacji.

Rzecznik Finansowy - obrońca klientów w sprawach finansowych

Rzecznik Finansowy to państwowa instytucja podejmującą działania na rzecz ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Rzecznik pomaga indywidualnym klientom w sporach z podmiotami rynku finansowego w sprawach dotyczących oferowanych usług i sposobu ich realizacji, podejmuje działania systemowe na rzecz ochrony praw klientów oraz prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa.

W 2023 roku Rzecznik Finansowy podjął czynności w ponad 24 tys. spraw. Informowano, że do tej liczby wliczają się zarówno wnioski złożone w samym 2023 roku, jak i w latach wcześniejszych. Jeśli chodzi o wnioski tylko z 2023 r., to podjęto 9,5 tys. interwencji. W ub.r. Rzecznik wniósł też 17 skarg nadzwyczajnych (trzy, o które klienci wnioskowali w 2021, sześć - w 2022 i siedem w 2023), w tym jedną działając z urzędu.