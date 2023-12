Około 20 tys. mieszkań w Dąbrowie Górniczej pozbawionych jest dostaw ciepła. Ogrzewanie zostanie przywrócone wieczorem, gdy ekipy naprawcze usuną nieszczelność głównego rurociągu magistrali ciepłowniczej – podała spółka Tauron Ciepło.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak poinformowała rzeczniczka spółki Małgorzata Kuś, dzień wcześniej ciepłownicy dokonali tzw. wygrzania sieci. To metoda wykorzystująca bezwładność cieplną budynków, służąca temu, by po opróżnieniu sieci ciepło jak najdłużej pozostało w domach.

Prace naprawcze podjęto dziś, wiedząc, że tego dnia zapowiadana jest dodatnia temperatura. Mieszkańcy zostali z wyprzedzeniem poinformowani o naprawie.

Prace naprawcze zaplanowaliśmy na 14 grudnia, wykorzystując prognozowane okno pogodowe. Służby techniczne zorganizowały naprawę rurociągu tak, żeby przerwa w dostawach ciepła była jak najkrótsza, a związane z nią uciążliwości jak najmniej odczuwalne - zapewniła Małgorzata Kuś.

Przerwa w dostawach ciepła objęła około 20 tys. mieszkań w rejonie ulic: Kościuszki, Adamieckiego, Królowej Jadwigi, Kasprzaka, Krasickiego, Bema, Tysiąclecia, Piłsudskiego, Wybickiego, Cieszkowskiego, Norwida, Mickiewicza, Swobodna, Imielińskiego, Morcinka i Topolowej.

Jak informuje Tauron Ciepło, brygady będą pracowały zmianowo, w trybie ciągłym, by skrócić przerwę w dostawach ciepła do niezbędnego minimum.

Prognoza pogody dla województwa śląskiego

Jak przewiduje meteorolog z Planetarium Śląskiego w Chorzowie Damian Dąbrowski, którego pogodowy blog śledzą tysiące mieszkańców regionu, temperatura maksymalna dziś po południu w województwie śląskim wyniesie ok. 3-4 stopnie Celsjusza, wobec ok. 2-3 stopni rano.

To będzie niestety kolejny pochmurny dzień. Wszędzie zachmurzenie będzie całkowite. Lokalnie wystąpią niewielkie opady głównie deszczu - prognozuje Damian Dąbrowski. Wiatr słaby z północnego zachodu i północy. Ciśnienie będzie nadal rosnąć, do ok. 1014 hPa.