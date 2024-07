Konkurs poszukiwania furmańskiego złota, zawody o "złoty bat sołtysa" - to m.in. czeka na uczestników VII Zlotu Furmanek w Furmanach (gm. Gorzyce, woj. podkarpackie). Impreza w stylu country to jedno z nielicznych takich wydarzeń na Podkarpaciu.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Zawody sprawnościowe zaprzęgów konnych, konkurs poszukiwania furmańskiego złota - to m.in. czeka uczestników VII Zlotu Furmanek w Furmanach (gm. Gorzyce, woj. podkarpackie). Impreza w stylu country rozpocznie się w najbliższą niedzielę (28 lipca).



Jak podkreśla pomysłodawczyni imprezy i rzeczniczka Urzędu Gminy Gorzyce Monika Zając, jest to jedno z nielicznych tego typu wydarzeń w regionie.



Jednym ze stałych punktów programu są zawody sprawnościowe zaprzęgów konnych. Zawodnicy wystartują w trzech konkurencjach i będą walczyć o Puchar Wójta Gminy Gorzyce. W pierwszym zadaniu woźnice będą prezentować zaprzęgi, a komisja sędziowska oceni wygląd zaprzęgu, ubiór woźnicy, sposób i styl prowadzenia zaprzęgu. W drugiej części na zawodników czeka slalom z przeszkodami, a w trzeciej, "konkurencji woźniców", zmierzą się tylko powożący zaprzęgi.



W tym roku do udziału w konkursie woźniców zgłosiło się 16 zaprzęgów. To najwięcej w porównaniu z poprzednimi edycjami. Do Furman przyjadą różnymi zaprzęgami: bryczkami, wozami, wasągami, maratonówkami - wymienia Monka Zając.

Podczas zlotu odbędzie się również pokaz ułańskiej musztry w wykonaniu rodziny pasjonatów koni - Kawalerii Kowalów z Borowa nad Wisłą w barwach 24. Pułku Ułanów z Kraśnika. Przed kawalerzystami wystąpią Kowbojki z Meksyku - to trzy nastoletnie pasjonatki, które zachwyciły publiczność pokazami w ubiegłym roku.



W tym roku opracowały równie atrakcyjny układ choreograficzny. Dziewczyny przez cały rok ćwiczyły układ na swoich koniach, przygotowywały charakteryzację i stroje, by przed publicznością zaprezentować się na Zlocie Furmanek - zaznaczyła Zając.



Uczestnicy zmierzą się również m.in. w konkursie poszukiwania furmańskiego złota, a także powalczą o "złoty bat sołtysa".



Tradycją Zlotu jest już odpowiednia stylizacja. Jak zawsze obowiązuje strój w stylu country - zastrzegła pomysłodawczyni imprezy.

Furmany na Podkarpaciu stały się miejscem spotkań woźniców i miłośników koni. Zloty organizowane są od 2016 roku.