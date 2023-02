Ponad 222 tys. zł ma trafić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie za produkcję polepszacza do gleby. Spółka miejska wytwarza go ze ścieków. W ubiegłym roku powstało w ten sposób 1400 ton polepszacza do gleby.

Pod koniec stycznia rzeszowskie MPWiK rozstrzygnęło zapytanie ofertowe pn. "Zakup oraz odbiór organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. Glebex+". O Glebex+ Pierwsze partie polepszacza gleby Glebex+ wyprodukowano w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie wiosną 2022 roku. Oczyszczalnia ścieków należąca do MPWiK obsługująca aglomerację rzeszowską przyjmuje rocznie około 17 milionów metrów sześciennych ścieków. W oczyszczalni powstaje około 20 tysięcy ton osadów ściekowych. Z tej ilości około 5 tysięcy ton osadów jest osuszanych. Z nich z kolei powstaje organiczny środek poprawiający właściwości gleby - Glebex+ - informuje rzeszowska spółka. Jak podano w komunikacie, w 2022 roku powstało 1400 ton preparatu. Sprzedaż zaczęła się w maju ubiegłego roku. Sprzedano cały wyprodukowany polepszacz. Zainteresowanie było duże, do przetargu w systemie hurtowym zgłosiło się siedmiu oferentów. Już po rozstrzygnięciu przetargu do spółki zgłaszali się kolejni chętni na zakup polepszacza - dodaje MPWiK w Rzeszowie. Zakładamy produkcję podobnej ilości jak w 2022 roku, ale produkcja może być wyższa. Zapytanie na 1000 ton wystawiliśmy w postępowaniu ofertowym. Kryterium wyboru oferenta była jego propozycja finansowa - wyjaśnia Dominika Pyś, kierownik działu ochrony środowiska MPWiK. Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Zwycięska oferta to 222,5 złotych za tonę. Zwycięzca postępowania będzie odbierał produkt hurtowo. 1000 ton będzie mógł odebrać do końca bieżącego roku. Produkcja polepszacza w 2022 roku osiągała poziom 90 ton miesięcznie. "Mamy możliwości zwiększenia produkcji" Mamy możliwości zwiększenia produkcji. Wtedy nadwyżkę będziemy sprzedawać w systemie detalicznym. Jest to realne bo zainteresowanie w ubiegłym roku było duże i podobnie jest obecnie - mówi Dominika Pyś. Jak zaznacza rzeszowska spółka miejska, "popularność polepszacza podnosi także trudna sytuacja na rynku nawozów w Polsce". Przy obecnych cenach nawozów polepszacz produkowany z osadów ściekowych staje się dla rolników tańszą alternatywą - dodaje. Glebex+ powstaje z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wysuszonych w temperaturze 130 stopni Celsjusza. Jest wzbogacany preparatami mikrobiologicznymi. Preparat polecany jest do ulepszania wartości wszystkich rodzajów gleb, dla zwiększenia zawartości substancji organicznych. Jest stosowany m. in. na użytkach zielonych, przy uprawach polowych roślin rolniczych czy w uprawach roślin ozdobnych - informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. Zobacz również: Ścieki z "Czajki" docierają do Bałtyku. Jest apel do rolników, wędkarzy i kajakarzy

