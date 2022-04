31 ton odpadów oraz 11 487 zużytych opon zebrano podczas miesięcznej ogólnopolskiej akcji Kręci nas recykling. W ramach tego samego projektu posadzono także 800 drzew.

/ Shutterstock

Kampania Kręci nas recykling to wspólny pomysł Oponeo.pl oraz znanego ekologa i podróżnika Dominka Dobrowolskiego. Przyłączyło się do niej kilkadziesiąt społecznych inicjatyw oraz kilkaset serwisów oponiarskich z całej Polski.

W trakcie miesiąca udało się przeprowadzić w całej Polsce 68 akcji sprzątania terenów zielonych - zbierano nie tylko nielegalnie porzucone zużyte opony, ale również inne odpady podlegające recyklingowi.

Za każde 4 opony zebrane podczas trwania całej akcji Oponeo zadeklarowało posadzić jedno nowe drzewo. Co oznacza, że firma posadzi 2 872 drzewa do końca roku.

Niebezpieczne porzucone opony

Niezutylizowane opony to spore zagrożenie dla środowiska. Po pewnym czasie taka opona ulega defragmentacji i w konsekwencji wydzielany jest toksyczny mikroplastik, który zatruwa glebę i przenika do wody, stając się niebezpiecznym dla ludzi i zwierząt.

Dlatego tak ważne dla środowiska są akcje zachęcające do oddawania zużytych opon do wyznaczonych punktów, gdzie mogą zostać bezpiecznie przetworzone i ponownie wykorzystane do produkcji nowych dóbr.

Tutaj znajdziecie więcej informacji na temat kampanii oraz odpowiedniego recyklingu opon

/ Materiały prasowe