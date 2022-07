W pierwszym kwartale przyszłego roku otwarte ma zostać Podkarpackie Centrum Nauki (PCN) „Łukasiewicz”, którego budowa już się zakończyła w Jasionce koło Rzeszowa (woj. podkarpackie). Obecnie trwa montaż m.in. ekspozycji, które będą prezentowane w Centrum.

O postępie prac poinformowano na piątkowej konferencji prasowej w siedzibie PCN w Jasionce. W spotkaniu z mediami uczestniczyła m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Czekamy, aby te spektakularne rozwiązania, które tutaj zostaną zaprezentowane odnalazły się w gospodarce, bo dzisiaj nie wystarczy tylko i wyłącznie uzbrajać tereny inwestycyjne i udostępniać je przedsiębiorcom. Dzisiaj trzeba stawiać na takie rozwiązania, jak PCN, abyśmy ten zalążek innowacji, biznesu, mieli od najmłodszych lat, abyśmy budowali w dzieciach świadomość innowacji - powiedziała wiceminister.

"To nie tylko budynek"

Budowa PCN już się zakończyła, obecnie trwa jego wyposażanie. Obecny na konferencji marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl mówił, że w piątek w obiekcie odbyło się posiedzenie zarządu województwa poświęcone tej inwestycji.

Podkarpackie Centrum Nauki to nie tylko budynek, to także wyposażenie, ludzie, to inicjatywa i aktywność wielu środowisk, które zajmowały i zajmują się w dalszym ciągu popularyzacją nauki i innowacji. Prawie sto milionów złotych zostało wydane na to całe przedsięwzięcie, które jest zlokalizowane w obszarze aktywności gospodarczej - powiedział Ortyl.

Obecnie sale centrum są wyposażane w instalację do popularyzacji nauki, w szczególności w obszarach związanych z inteligentnymi specjalizacjami Podkarpacia, wśród których jest m.in. lotnictwo i motoryzacja.

Michalski: Nawet 300 tys. odwiedzających rocznie

Jak mówił zastępca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury, który jest odpowiedzialny za PCN, Tomasz Michalski, obiekt powinien być gotowy do końca.

Cytat Nie widzimy żadnych zagrożeń, co do zakończenia tego projektu do końca roku, bo nie ukrywamy, że chcemy ten obiekt, jak najszybciej otworzyć i udostępnić dla wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o świecie. Podpisaliśmy umowę na wyposażenie informatyczne, jesteśmy po kolejnych postępowaniach, jeżeli chodzi o wyposażenie laboratoriów, czy dostawę mebli. Pozostały nam dwie rzeczy, to jest system biletowy oraz mobilne planetarium, za pomocą którego chcemy wzmocnić naszą siłę oddziaływania w województwie - mówił Michalski.

Jego zdaniem PCN co roku może odwiedzać nawet ok. 300 tys. osób. Obiekt ma być udostępniony dla zwiedzających w I kwartale przyszłego roku.

Wystawy i ekspozycje, które znajdować się będą w Centrum obejmować będą ponad 200 interaktywnych eksponatów.

Ekspozycja podstawowa prezentować będzie wiedzę naukową jako wzajemnie powiązane i przenikające się trzy "makroobszary" identyfikowane pod hasłami: "Świat Wokół Nas", "Nasza Cywilizacja", "My, Ludzie".

Koszt budowy PCN wyniesie w sumie 94 mln zł, z tej kwoty 76 mln zł to unijne dofinansowanie.