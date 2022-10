1 541 121 487,77 zł - to kwota, na którą opiewa umowa na budowę trasy S19 Dukla - Barwinek podpisana przez firmę Polaqua i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie. Droga z Dukli do Barwinka to fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowa trasa będzie ponad 18-kilometrową dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach z zatokami awaryjnymi.

Jaki jest zakres prac?

Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jak informuje podkarpacka GDDKiA, "jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych".

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie "Projektuj i buduj". W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19.

Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni - informuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Rzeszowie.

Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

Jak podaje GDKKiA, "planuje się, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 42 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące) w czasie robót budowlanych". Oznacza to, że inwestycja zakończy się na przełomie 2027 i 2028 roku.

Mapa inwestycji / GDDKiA Rzeszów /

Jakie są trudności związane z budową?

Odcinek drogi ekspresowej S19 Dukla - Barwinek o długości 18,2 km przebiegać będzie przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej.

Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych - informuje GDDKiA.

W rejonie inwestycji znajduje się 19 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Zrealizowano ich ok. 1640, o łącznym metrażu 23 400 metrów bieżących i głębokości od 3 do 46 m. Wykonano również ok. 780 sondowań badawczych o łącznym metrażu 4500 metrów bieżących i głębokości od 1 do 22 metrów - poinformowała GDDKiA.

Dukla - Barwinek to fragment trasy Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim: