Ok. 500 uczestników wzięło udział w zawodach robotycznych xChallenge, które odbyły w podrzeszowskiej Jasionce. W 16 konkurencjach zaprezentowało się ponad 300 robotów. To największe w kraju tego typu wydarzenie.

Zawody robotów XChallenge 2024 / Darek Delmanowicz / PAP

Jak powiedział jeden z organizatorów zawodów dyrektor Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza Łukasz Szuba, to już trzecia edycja imprezy, która ma charakter międzynarodowy.

Zawody robotów xChallenge są po to, żeby inspirować i pokazywać robotykę w taki najciekawszy, najlepszy sposób. Chcemy zainteresować nią młodych ludzi - dodał. W ocenie Szuby, w obecnych czasach robotyka jest tak naprawdę wszędzie i stała się nieodzowną częścią rzeczywistości.

W tegorocznej edycji zawodów do podrzeszowskiej Jasionki przyjechało ok. 500 uczestników, którzy przygotowali ponad 300 robotów. Jak podkreślił Szuba, to są największe tego typu zawody w Polsce, "a może i w Europie".

W ciągu całego dnia odbyło się 16 różnych konkurencji. Wśród nich: wyścig robotów, które na czas jeździły po linii. Była też konkurencja sumo, która jest bardzo popularna i bardzo dużo zawodników bierze w niej udział. Jak sama nazwa mówi, roboty mają się przepychać na ringu. Zwycięża ten, który wypcha drugiego - powiedział Szuba.

Była również konkurencja dla dużych robotów, które ważą ok. 50 kg - musiały one wykonać specjalne zadania np. na pochylniach czy przesuwać dźwignię. To już coś takiego, co można nazwać taką robotyką przemysłową. Roboty te już bardzo często można spotkać gdzieś na halach produkcyjnych - podkreślił Szuba.

Jednak najbardziej spektakularną kategorią była walka robotów w klatce. Maszyny były wyposażone w piły tarczowe, różne nożyce po to, żeby zniszczyć przeciwnika.

Uczestnikami xChallenge są uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz studenci. Była też kategoria open.