Policja szuka właściciela psa, którego znaleziono przywiązanego do drzewa. Właściciel chciał się prawdopodobnie w ten sposób pozbyć zwierzaka. Grozi mu za to do 3 lat pozbawienia wolności.

Pies przywiązany do drzewa / Policja Podkarpacka / Policja Około godziny 10, pełniący służbę w rejonie autostrady A4 w pobliżu Miejsca Obsługi Podróżnych Palikówka policjanci usłyszeli skomlenie psa. Na miejscu okazało się, że do drzewa przywiązane jest skomlące zwierzę. Pies był głodny i spragniony. Najprawdopodobniej został porzucony dzień lub kilka dni wcześniej. Policjanci nakarmili go i napoili. O sytuacji został również powiadomiony lekarz weterynarii, który dalej zaopiekował się zwierzęciem. Teraz trwają poszukiwania właściciela i postępowanie z ustawy o ochronie zwierząt. Osoby mogące mieć informacje dotyczące właściciela porzuconego psa proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łańcucie, pod numerem telefonu - 47 822 33 38 lub dyżurnym łańcuckiej komendy pod numerem 47 822 33 10. Pies znaleziony przez policjantów / Policja Podkarpacka / Policja Policja przypomina, że porzucenie psa jest jedną z form znęcania się nad zwierzętami. Za to przestępstwo grozi do trzech lat więzienia. Jeżeli z różnych względów nie możemy dalej opiekować się czworonogiem przekażmy go osobie lub instytucji, która dalej się nim zajmie. Nie narażajmy psa na cierpienie czy też śmierć przywiązując go do drzewa i porzucając - apelują policjanci. Zobacz również: 800 kilometrów w 20 dni. Wyprawa znad morza do Łodzi "pod prąd"

Urodziny Łodzi. Odsłona kulturalna

Nowe informacje ws. śniętych ryb w Odrze

System FALA. Duże ułatwienia dla podróżujących na Pomorzu RMF 24