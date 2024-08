Stolica Podkarpacia ma się zazielenić. W mieście powstaną parki kieszonkowe i ogrody deszczowe. Betonowe podwórka zamienią się w zielone oazy, a asfaltowe boiska w trawiaste.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Zamianę betonowych podwórek i szkolnych asfaltowych boisk na trawiaste, utworzenie ogrodów deszczowych i parku kieszonkowego w centrum Rzeszowa, zakłada unijny projekt, który ruszy we wrześniu - poinformował ratusz w czwartek.



Beata Sander z kancelarii prezydenta Rzeszowa przekazała, że w ramach realizacji projektu na pięciu podwórkach między blokami zostaną usunięte powierzchnie betonowe, a w ich miejsce powstaną tereny z zielenią, rabaty z krzewami, bylinami i drzewami.



Takie zmiany czekają podwórka przy: ul. Legionów 16-18, Bohaterów Westerplatte 3-5 oraz 5-7, Marii Skłodowskiej-Curie 2 i Hetmańskiej 14. Łączna wartość projektu to prawie 590 tys. zł.



Z kolei zamiana asfaltowych boisk na trawiaste odbędzie się w dziewięciu placówkach oświatowych: szkołach, zespołach szkół i szkolno-przedszkolnych. Wartość tych działań oszacowano na ponad 2 mln zł.

Projekt zakłada także utworzenie ogrodów deszczowych w pasach drogowych.



Podstawę takiego ogrodu stanowią nasadzenia rodzimych roślin wieloletnich, mające na celu zatrzymywanie i wchłanianie wody deszczowej spływającej np. z dachów, podjazdów, tarasów. Przypomina zwykłą rabatę kwiatową, ale przechwytuje wodę deszczową ze znacznie większego obszaru - wyjaśniła Sander.



Takich ogrodów powstanie w stolicy Podkarpacia aż 35. Znajdą się one m.in. w centrum, przy ul. Kopernika, Sobieskiego, Żeromskiego, Piłsudskiego, Króla Kazimierza, Sokoła, Dąbrowskiego, Matejki, Targowej, na placach: Ofiar Getta, Wolności, Śreniawitów. Na to zadanie miasto przeznaczy ponad 1,5 mln zł.



Kolejnym przedsięwzięciem będzie utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Jagiellońskiej za ponad 670 tys. zł.



Jak wyjaśniła Sander, na działce liczącej 10 arów powstaną wielogatunkowe rabaty z traw ozdobnych, bylin oraz krzewów i drzew liściastych. W parku znajdą się także elementy małej architektury: ławki, kosze, pergole oraz oświetlenie gruntowe ledowe i elektryczne.



Łączna wartość całego projektu to ponad 5,3 mln zł. Prace rozpoczną się we wrześniu i mają potrwać do października 2025 roku.