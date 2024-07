"Wykryto alarmowe poziomy zawartości amoniaku w promieniu ok. 500 m od źródła pożaru, nie stwierdzono natomiast zagrożenia poza tym obszarem" - przekazała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki w mediach społecznościowych. Z ogniem w Krośnie strażacy walczą już drugą dobę.

Straż pożarna podczas gaszenia pożaru marketu budowlanego w Krośnie / Darek Delmanowicz / PAP

Zgłoszenie o pożarze w markecie przy ul. Bieszczadzkiej w Krośnie (woj. podkarpackie) służby otrzymały w środę, przed godziną 10.

Komunikat w tej sprawie po godz. 12 w mediach społecznościowych przekazała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.

"Alarmowe poziomy zawartości amoniaku"

Jak przekazała, "w środę, w godzinach 21:30 do 23:00 prowadzono ciągłe pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w rejonie pożaru".

"Wykryto alarmowe poziomy zawartości amoniaku w promieniu ok. 500 m od źródła pożaru, nie stwierdzono natomiast zagrożenia poza tym obszarem. Mieszkańcy najbliższej okolicy proszeni są o pozostanie w domach i nie otwieranie okien" - napisano w komunikacie.

Śnięte ryby w potoku Lubatówka

Wojewoda podała, powołując się na oficera dyżurnego z Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, że "do potoku Lubatówka spłynęła piana gaśnicza, doszło także do podwyższenia temperatury wody, co mogło doprowadzić do zaobserwowanego śnięcia ryb".

"O zaistniałej sytuacji został powiadomiony sztab kierujący działaniami ratowniczymi przy pożarze na ul. Bieszczadzkiej w Krośnie. Woda została pobrana do badań" - przekazała Teresa Kubas-Hul.

"Jest bardzo niebezpiecznie"

Jak powiedział PAP w czwartek po południu st. kpt. Mateusz Dębiec z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, "jest bardzo niebezpieczne z powodu wysokiej temperatury i całkowitego zadymienia".

Strażacy biorą wodę m.in. z hydrantów i rzeki Lubatówka. "Wybudowaliśmy dwie magistrale wężowe o długości około 1900 metrów. Przyjechały dwie dodatkowe cysterny: z Tarnowa i Kraśnika, a z Krakowa jedzie agregat oddymiajacy dużej wydajnosci" - przekazał strażak.

Strażacy gaszą pożar wlewając wodę i pianę przez okna i otwory, które zrobili w ścianie elewacyjnej budynku. Pomaga im robot, wyposażony w działka wodno-pianowe (urządzenia służące do podawania wody oraz piany) i kamery termowizyjne.