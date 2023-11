Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów śniegu na terenie województwa podkarpackiego. Informację tę przekazało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie.

Bieszczady. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenie obowiązuje w następujących powiatach: brzozowskim, dębickim, jarosławskim, kolbuszowskim, leżajskim, lubaczowskim, łańcuckim, niżańskim, przemyskim, Przemyśl, przeworskim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, Rzeszów, strzyżowskim oraz w powiatach bieszczadzkim, jasielskim, krośnieńskim, leskim i sanockim.

Według prognoz IMGW na tym obszarze spodziewane są opady śniegu, które będą powodować wzrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 6 rano we wtorek do godziny 3 nad ranem w środę. Na południu regionu opady śniegu mają zacząć się już o godzinie 3 nad ranem we wtorek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska oszacowano na 80 proc.