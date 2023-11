Dzisiaj temperatura wyniesie od -4 stopni na Suwalszczyźnie i w dolinach Karpackich do 2 na południowym zachodzie i 4 "kresek" lokalnie nad morzem.

W nocy nawet -12 stopni

Noc z poniedziałku na wtorek pochmurna. Na południowym zachodzie opady śniegu będą okresami o natężeniu umiarkowanym, powodując przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. W północnej połowie kraju lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Noc będzie na ogół mroźna, zwłaszcza na północnym wschodzie i północy kraju. Temperatura spadnie tam do poziomu od -12 do -10 stopni. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od -5 do -1.

W północnej połowie kraju w wielu miejscach pojawią się silne mgły i zamglenia marznące i osadzające szadź.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek niemal w całym kraju zachmurzenie duże i całkowite, tylko na północnym wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Wystąpią opady śniegu, na południowym zachodzie okresami dość intensywne, i tam możliwy przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu całej doby o 15 cm do 20 cm. Na północnym zachodzie kraju początkowo możliwe przelotne opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem.

Temperatura od -3 stopni na północnym wschodzie do 0-1 w południowej połowie kraju i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni, tylko na wschodzie początkowo z kierunków wschodnich.

Prognoza pogody na środę

W środę zachmurzenie będzie zwykle duże. W wielu miejscach wystąpią słabe opady śniegu. Na więcej przejaśnień można liczyć jedynie na północno-wschodnich krańcach Polski. Tam też nie spodziewamy się opadów.

Temperatura od -4 stopni na północnym wschodzie do 0-1 na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, w rejonie Wybrzeża okresami porywisty.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, ale opady śniegu, do tego słabe będą możliwe jedynie na Pomorzu.

Temperatura wyniesie od -3 stopni na północnym wschodzie, około - 1, 0 w centrum, do 1 "kreski" w rejonie Wybrzeża.

Prognoza pogody na piątek

W piątek zacznie napływać nieco cieplejsze i wilgotne powietrze. W związku z przemieszczającym się frontem atmosferycznym zachmurzenie będzie duże i całkowite. W całym kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem, stopniowo przechodzące w deszcz. Przejściowo wystąpią marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna od -2 stopni na północnym wschodzie do 2-3 "kresek" na pozostałym obszarze. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni, od zachodu skręcający na południowy i południowo-zachodni.

Prognoza pogody na sobotę

W sobotę ponownie pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami pojawią się opady deszczu, w górach i na północnym wschodzie kraju deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna od 1 stopnia do 3 "kresek". Tylko na Dolnym Śląsku i na Wybrzeżu do 4-5 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, południowo-zachodni, w rejonie Wybrzeża w porywach do 75 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę początkowo zachmurzenie umiarkowane, od północnego zachodu wzrastające do dużego i całkowitego, co przyniesie przelotne opady śniegu, a na Pomorzu Gdańskim deszczu ze śniegiem.

Temperatura od 1 do 3 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, porywisty. Nad morzem w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni. Możliwe zawieje śnieżne