Znamy nazwisko ministra zdrowia w nowym rządzie, który dzisiaj ma zaprezentować Mateusz Morawiecki. Jak dowiedział się nasz reporter - szefową resortu zdrowia ma zostać Ewa Krajewska, pełniąca do tej pory funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ewa Krajewska / Tomasz Gzell / PAP

Dziś o godz. 16:30 zostanie zaprzysiężona nowa Rada Ministrów pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego. Uroczystość odbędzie się w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego.

Premier Mateusz Morawiecki w piątkowej rozmowie z portalem Salon24.pl zapowiedział, że nowy rząd będzie "znacząco mniejszy, będzie w nim duża liczba kobiet". Będzie to rząd polityczno-ekspercki - dodał.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM ministrem zdrowia w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego ma zostać Ewa Krajewska, pełniąca do tej pory funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ewa Krajewska jest farmaceutką, specjalistką farmacji szpitalnej. Odpowiada między innymi za bieżący dostęp do leków i szczepionek w Polsce.

Nowy premier musi w ciągu 14 dni przedstawić exposé

13 listopada, w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, prezydent przyjął dymisję Rady Ministrów, a następnie desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera. W ciągu 14 dni prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów i pozostałych członków rządu i odbiera od nich przysięgę - termin na to upływa właśnie dziś. Następnie premier w ciągu 14 dni przedstawia Sejmowi tzw. exposé z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Zgodnie z konstytucją jeśli w pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu inicjatywę w tworzeniu rządu przejmuje Sejm; kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.

10 listopada doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Kandydatem koalicji na premiera jest Donald Tusk.