Świętokrzyskie szpitale wprowadziły ograniczenia w odwiedzinach pacjentów w związku ze wzrostem zachorowań na grypę, RSV i Covid-19. Lekarze apelują o unikanie przebywania w pomieszczeniach, gdzie jest dużo ludzi, stosowanie maseczek oraz zaszczepienie się przeciwko nowej mutacji wirusa SARS-CoV-2.

W ostatnich dniach w regionie świętokrzyskim nastąpił wzrost zachorowań na Covid-19.

To jest w dalszym ciągu wirus SARS-CoV-2, ale to jego kolejna mutacja. Taką wiodącą mutacją jest w tej chwili Kraken. W związku z tym nasza odporność, którą nabyliśmy przez szczepienia trochę osłabła. Trzeba zadbać, aby ją sobie odbudować - powiedział PAP Jerzy Staszczyk, wojewódzki konsultant ds. epidemiologii, który apelował o ostrożność w kontaktach z innymi osobami, dotyczy to zwłaszcza osób starszych.

Osoby z chorobami towarzyszącymi, z osłabioną odpornością powinny unikać przebywania w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest dużo ludzi, jak galerie, kina, kościoły. Jeśli już muszą tam być, powinny używać maseczek. W ten sposób chronimy siebie, a jeśli to my jesteśmy zakażeni, to chronimy innych - podkreślił Staszczyk.

Dodał, że w najbliższych dniach ma pojawić się najnowsza wersja szczepionki przeciw wariantowi Kraken, mutacji Covid-19. Ministerstwo Zdrowia w drugiej połowie listopada zadeklarowało, że szczepionka ta będzie dostępna dla pacjentów od 6 grudnia, bezpłatnie, w ramach refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Namawiam wszystkich, który się szczepili do tej pory, aby zaszczepili się i teraz - powiedział wojewódzki konsultant ds. epidemiologii. Zaznaczył, że początkowe objawy grypy, RSV i Covid-19 są podobne.

W związku ze wzrostem zachorowań większość świętokrzyskich szpitali wprowadziło ograniczenia w odwiedzinach pacjentów. Tak jest m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Jednego pacjenta mogą odwiedzać w tym samym czasie maksymalnie dwie osoby. Na poszczególnych oddziałach są rekomendowane godziny odwiedzin. Prosimy także, aby do szpitala nie przychodziły osoby chore, które mają kaszel, gorączkę, czy odczuwają ból gardła" - powiedziała PAP rzeczniczka szpitala Anna Mazur-Kałuża. Uważamy, że w tej sytuacji epidemiologicznej powinny być stosowane maseczki. Wchodząc do szpitala prosimy o dezynfekowanie rąk, powinniśmy to również zrobić wychodząc od pacjenta. Apelujemy też do osób odwiedzających, aby nie siadały na łóżku chorego i miały przy sobie jak najmniej rzeczy" - podkreśliła Mazur-Kałuża.

Dodała, że ograniczenia te wprowadzono w trosce o bezpieczeństwo chorych, jak i osób odwiedzających.