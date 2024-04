Powołania międzynarodowego zespołu śledczego nie wykluczają polscy prokuratorzy prowadzący postępowanie w sprawie izraelskiego ataku na konwój humanitarnej organizacji World Central Kitchen w Gazie - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. W ataku zginęło siedem osób, między innymi polski obywatel.

Polski wolontariusz Damian Soból / Rex Features/EAST NEWS / Shutterstock

W polskim śledztwie zostali przesłuchani już pierwsi świadkowie. To bliscy zmarłego w ataku w Strefie Gazy Damiana Sobola, którzy utrzymywali z nim kontakt.

Teraz - jak mówiła RMF FM Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury okręgowej - śledczy skupiają się na sprowadzeniu do kraju ciała poszkodowanego. Zostało ono już przetransportowane do Kairu. Nie jest to prosta sprawa, bo zaangażowane jest w to kilka podmiotów - dodała.

Po sprowadzeniu ciała śledczy zapowiadają sekcję zwłok, a także pobranie do badań śladów z odzieży.

Przygotowywane są też wnioski o pomoc prawną. Nie tylko do Izraela, którego siły zbrojne przeprowadziły ten tragiczny atak, ale także do państw, z których pochodziły pozostałe ofiary. Chodzi o przesłuchanie ich bliskich.

Decyzja o międzynarodowym zespole śledczym może zapaść na późniejszym etapie postępowania, teraz działamy tak, jakbyśmy mieli je prowadzić indywidualnie - dodała prokurator Taciuch-Kurasiewicz.

Damian Soból zostanie pochowany w Przemyślu

Ciało Damiana Sobola ma zostać sprowadzone do Polski samolotem wojskowym. Wiceszef MSZ Andrzej Szejna przekazał, że ma to nastąpić "w najbliższych chwilach, godzinach, a nie dniach".

Jest już formalna zgoda władz Przemyśla - skąd pochodził - na pogrzeb w tym mieście.

Damian Soból jest jedną z siedmiu ofiar ostrzału przez armię izraelską. Do ataku doszło w poniedziałek 1 kwietnia podczas dostarczania przez wolontariuszy World Central Kitchen pomocy żywnościowej, która przybyła do Strefy Gazy kilka godzin wcześniej statkiem z Cypru.

Oprócz Polaka zginęli obywatele kilku innych krajów - Australii, Wielkiej Brytanii, jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim i palestyński kierowca.

Armia izraelska potwierdziła, że jest sprawcą ataku, w którym zginął Polak. Polska oczekuje pełnego wyjaśnienia ze strony Izraela ws. śmierci polskiego obywatela.