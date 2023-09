Dobiega końca przebudowa dróg w rejonie głównego dworca kolejowego w Rzeszowie. Od poniedziałku kierowcy będą korzystać z nowego ronda oraz ulicy Grottgera. Na razie na przebudowywanych drogach będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy – poinformował Urząd Miasta.

Nowe rondo / Urząd Miasta Rzeszowa /

Kierowcy będą mogli jechać ul. Grottgera od strony nowo wybudowanego ronda (skrzyżowanie z ul. Asnyka) w kierunku placu Kilińskiego. Przejazd będzie możliwy przez wszystkie przebudowane odcinki ulic z wyjątkiem północnej jezdni Grottgera na odcinku od Placu Kilińskiego do ronda.

W ramach budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego przebudowany został plac Dworcowy, na którym powstał parking podziemny ze 110 miejscami. Trwają już prace wykończeniowe.

Druga część inwestycji to przebudowa dróg i chodników oraz wymiana oświetlenia w rejonie dworca. Wykonano już przebudowę jezdni ulicy Grottgera i placu Kilińskiego na odcinku ok. 340 m, przebudowę jezdni ulicy Asnyka na odcinku ok. 60 m, jezdni ulicy Bardowskiego na odcinku ok. 170. Na skrzyżowaniu ul. Asnyka i Grottgera powstało rondo.

Zakończono prace przy przebudowie pętli autobusowej przy ul. Bardowskiego, która będzie pełnić funkcję niewielkiego dworca autobusowego komunikacji lokalnej.

Wprowadzenie ruchu w dwóch kierunkach na ul. Grottgera planowane jest w drugiej połowie października.

Całość miejskiej części Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego będzie gotowa 28 listopada. Wartość inwestycji to prawie 74 mln zł. Większość tej kwoty to dofinansowanie, które miastu udało się zdobyć z Unii Europejskiej.