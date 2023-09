Już jutro Łódź będzie najbardziej rozświetlonym miastem w Polsce, a może i w Europie. Zaczyna się 13. edycja Light.Move.Festival. W tym roku koniecznie trzeba wybrać się na ul. Piotrkowską oraz do EC1 Łódź Miasto Kultury, ale tych jasnych punktów na mapie Łodzi będzie dużo więcej. Warto wcześniej sprawdzić, jak dojechać i gdzie najlepiej zaparkować.

Mapa parkingów, na których można zostawić samochód w czasie Festiwalu Światła / ZDiT Łódź / Materiały prasowe

Co roku Festiwal Światła w Łodzi odwiedzają tysiące łodzian i turystów, dlatego najlepiej w tych dniach wybrać transport publiczny i zostawić samochód pod domem.

Jeśli jednak zdecydujesz się na auto, zaparkuj je na jednym z dostępnych poza centrum parkingu i dalej dojedź komunikacją miejską. Na kierowców czeka również podziemny parking na dworcu Łódź Fabryczna, który dysponuje 960 miejscami dla samochodów.

W czasie Festiwalu Światła autobusy i tramwaje będą kursować do g. 1 w nocy.

Ulice w centrum Łodzi od g. 18.00 do 1 w nocy będą zamknięte dla ruchu. Nie da się przejechać ulicami: Zamenhofa i Nawrot od Al. Kościuszki do ul. Sienkiewicza; Tuwima i Struga od Targowej do Al. Kościuszki oraz zamknięta będzie ul. Sienkiewicza od Narutowicza do Nawrot.

Utrudnienia czekają też w rejonie dworca Łódź Fabryczna i parku Moniuszki. Natomiast ul. Kilińskiego przeznaczona będzie wyłącznie dla komunikacji miejskiej, dzięki czemu tramwajem i autobusem będzie można dojechać najbliżej festiwalowych atrakcji.

MPK Łódź podczas Light.Move.Festival 2023

Tegoroczny Light.Move.Festival odbędzie się w dniach 29-30 września oraz 1 października (piątek, sobota, niedziela). W tych dniach do 1 w nocy kursować będą linie tramwajowe: 2A, 3, 8A, 9, 10A, 10B, 11, 12 i 19 oraz linie autobusowe: 57, 59, 80C i 83.

Natomiast linie nocne (N1-N8) będą obsługiwane autobusami przegubowymi, a linia N9 pojazdami 12-metrowymi. Ze względu na zamknięcia ulic na czas organizacji festiwalu, objazdem w godz. 18-1 pojadą linie MPK:

Linia 9: RETKINIA - Wyszyńskiego, Bratysławska, Karolewska, Bandurskiego, Mickiewicza, Piotrkowska Centrum, Piłsudskiego, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich, Węglowa, Tramwajowa, Narutowicza, Kopcińskiego, Piłsudskiego, Rokicińska, Hetmańska, Odnowiciela, Ofiar Terroryzmu 11 Września - OLECHÓW

OLECHÓW - Ofiar Terroryzmu 11 Września, Odnowiciela, Hetmańska, Rokicińska, Piłsudskiego, Kopcińskiego, Narutowicza, Tramwajowa, Węglowa, Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Piłsudskiego, Piotrkowska Centrum, Mickiewicza, Bandurskiego, Karolewska, Bratysławska, Wyszyńskiego - RETKINIA

Linia 18: Linia nie kursuje od piątku od godz. 18:00.

Linia 57: MARYSIN STADION - ..., Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Piłsudskiego, Sienkiewicza, ... - DW. ŁÓDŹ CHOJNY (w sobotę i niedzielę: PIASTÓW KURAK

DW. ŁÓDŹ CHOJNY (w sobotę i niedzielę: PIASTÓW KURAK) - ..., Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich, P.O.W., Narutowicza, ... - MARYSIN STADION

Linia 77: STARE ROKICIE - ..., Tuwima, Rodziny Scheiblerów, Uniwersytecka, Jaracza, P.O.W., Rodziny Poznańskich - DW. ŁÓDŹ FABRYCZNA

Linia 80B: DW. ŁÓDŹ FABRYCZNA - Rodziny Poznańskich, Rodziny Scheiberów, Uniwersytecka, Jaracza, P.O.W., Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Struga, ... - RETKINIA

RETKINIA - ..., Struga, Wólczańska, Mickiewicza, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich - DW. ŁÓDŹ FABRYCZNA

Linia 80C: JANÓW - ..., Tuwima, Rodziny Scheiblerów, Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Struga, ... - RETKINIA

RETKINIA - ..., Struga, Wólczańska, Mickiewicza, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich, Rodziny Scheiblerów, Tuwima, ... - JANÓW

Linia 83: PL. MIKULSKIEGO - ..., Tuwima, Rodziny Scheiblerów, Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Struga, ... - CM. SZCZECIŃSKA

CM. SZCZECIŃSKA - ..., Struga, Wólczańska, Mickiewicza, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Wigury, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich, Rodziny Scheiblerów, Tuwima, ... - PL. MIKULSKIEGO

Mapa atrakcji Light.Move. Festival 2023 / LMF / Materiały prasowe

Linia 88ABCD: ŁUKASZEW ZJAZDOWA / KALONKA CENTRUM OJCA PIO / SKOSZEWY - ..., Uniwersytecka, Jaracza, P.O.W., Narutowicza, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich - DW. ŁÓDŹ FABRYCZNA

Zmiana trasy tylko w podanym kierunku.

Linia Z13: DĄBROWA NIŻSZA - ..., Jaracza, P.O.W., Narutowicza, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich, P.O.W., Jaracza, .... - RETKINIA

Zmiana trasy tylko w podanym kierunku.

Linia 100: RETKINIA - ..., Mickiewicza, Piłsudskiego, Przędzalniana, Wierzbowa, Rodziny Grohmanów, Rodziny Scheiblerów, Rodziny Poznańskich - DW. ŁÓDŹ FABRYCZNA

DW. ŁÓDŹ FABRYCZNA - Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Struga, ... - RETKINIA

Linia N3AB: INSTYTUT CZMP - ..., Sienkiewicza, Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, ... - TEOFILÓW ROJNA

TEOFILÓW ROJNA - ..., Kościuszki, Struga, Wólczańska, Mickiewicza, Piłsudskiego, Sienkiewicza, ... - INSTYTUT CZMP

Linia N7AB: NOWOSOLNA / STOKI SKALNA - ..., Jaracza, Uniwersytecka, Rodziny Scheiblerow, Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Jaracza, ... - RETKINIA

Zmiana trasy wyłącznie w podanym kierunku.

Linia N8: DW. ŁÓDŹ DĄBROWA - ..., Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki - KOŚCIUSZKI 6 SIERPNIA

Zmiana trasy wyłącznie w podanym kierunku.