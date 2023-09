Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego poinformowała, że od tego roku akademickiego będzie otwarta 24 godziny na dobę przez cały rok. Do tej pory wydłużone godziny otwarcia obowiązywały tylko w trakcie sesji.

Nocna nauka podczas akcji "BUW dla sów"/ Zdj. archiwalne / Jakub Kamiński / PAP

"Od 2 października BUW będzie otwarta całodobowo, częściowo będzie funkcjonowała w trybie bezobsługowym." - czytamy w komunikacie biblioteki. Do tej pory z biblioteki można było korzystać od 8 do 22. Władze instytucji postanowiły jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów i popularną akcję "BUW dla sów" organizowaną w trakcie sesji egzaminacyjnych rozszerzyć na cały rok.

To świetny pomysł. Ja osobiście jestem fanką nauki w bibliotece i bardzo często z niej korzystam, więc jeśli będzie można tu przychodzić także w nocy, to tylko na plus - mówi reporterce RMF FM jedna ze studentek.

Ja tu przychodzę 3,4 razy w tygodniu, no bo jednak nie mam warunków w mieszkaniu do spokojnej nauki, więc dla mnie super, że będzie dłużej czynna - dodaje inny student.

Myślę, że w ogóle noc sprzyja siedzeniu przy książkach, bo jest tu o wiele mniej ludzi, można się skupić i skoncentrować, więc czemu nie - podsumowuje druga studentka.

Jak czytamy na stronie BUW od poniedziałku do soboty w godzinach 9-21 czynne będą: Zapisy i Informacja wstępna, Wypożyczalnia, Czytelnia, Informatorium. W niedzielę w godz. 15-20 czynne będzie tylko Informatorium.

W pozostałych godzinach BUW będzie otwarta w trybie bezobsługowym, oznacza to, że: