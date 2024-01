Zmarł przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Wojciech Bobowski. Miał 72 lata.

Smutną informację podało m.in. Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Ciężko ubrać w słowa, jaką boleść w naszych sercach wywołała ta śmierć. Od kilku dni mieliśmy świadomość, iż ten moment może niebawem nastąpić... Pogodzić się jednakże z taką stratą jest bardzo ciężko. Był niezwykłym patriotą, który miłował Ojczyznę, tę wielką i tę małą powiatową i birczańską. Do Rady Powiatu Przemyskiego wnosił niezwykłą doniosłość, godność i powagę. Wszystko, co wykonywał robił profesjonalnie od początku do końca, cechując się precyzyjnością, dbał o jakość i najmniejsze szczegóły. Dostrzegał każdą niedoskonałość i dążył do perfekcji - czytamy na wpisie na Facebooku.

Starostwo podkreśla, że Wojciech Bobowski był niezłomnym strażnikiem pamięci o tragicznej historii Birczy. Miasteczka, które nigdy nie zostało zwyciężone, które odparło trzy ataki ukraińskich nacjonalistów spod znaku UPA. Do końca swoich dni upominał się o przywrócenie niesprawiedliwie usuniętego z tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza napisu "Bircza 1945 - 1946" - podkreślono.

Wojciech Bobowski zaczął pełnić funkcję przewodniczącego 28 listopada 2019 roku. zastępując na tym stanowisku obecnego wójta gminy Stubno Ryszarda Adamskiego.