"Mężczyzna wpadł do studni, przysypała go ziemia, na miejsce przyjechały grupy wysokościowe i poszukiwawczo-wydobywcze" - taką informację dostaliśmy w sobotnie południe na Gorącą Linię RMF FM. Zdarzenie potwierdziła nam straż pożarna. Doszło do niego w miejscowości Golcowa w powiecie brzozowskim na Podkarpaciu. W akcji ratunkowej uczestniczyło ok. 90 strażaków. Przed godz. 17 mężczyznę udało się wydostać na powierzchnię. Jest w stabilnym stanie.

/ Marcin Betleja, rzecznik Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej / Państwowa Straż Pożarna W miejscowości Golcowa w województwie podkarpackim doszło do groźnego zdarzenia. Na terenie budowy osunęła się ziemia. 64-latek wpadł do studni na głębokość ok. 6 metrów i został częściowo przysypany. Na miejscu było ok. 90 strażaków. Ewakuacja była skomplikowana - ziemia mogła w każdej chwili się osunąć. Wykop trzeba było zabezpieczyć drewnianymi stemplami. Mężczyzna wpadł do studni, przysypała go ziemia. Trwa akcja ratunkowa Mężczyzna zszedł do prac ręcznych - do zdarzenia doszło podczas budowy studni - tzw. zwykłej, wodnej, kopanej. W momencie zejścia do tej studni osunęła się ziemia i został przysypany - mówił RMF FM kpt. Wojciech Sobolak z Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. Ostatecznie ok. godz. 17 mężczyznę udało się wydostać na powierzchnię. Jest w stabilnym stanie. Na miejscu pracowały specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego z Rzeszowa i Krosna, specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze z Dębicy i z Nowego Sącza, a także grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego PSP w Rzeszowie.

Opracowanie: Magdalena Partyła