Trzech mężczyzn podejrzanych o kradzieże infrastruktury kolejowej zatrzymali policjanci z Tarnobrzega. Przestępcy wpadli, gdy wywozili łup z nieczynnego szklaku kolejowego Oleandry. W punkcie skupu złomu w ciągu kilku miesięcy sprzedali ponad 10 ton metalowych elementów.

Skradzione elementy torów / KMP Tarnobrzeg / Policja

Z nieczynnego szlaku kolejowego Olendry ginęły śruby stopowe, stalowe nakrętki oraz tory. Policjanci na gorącym uczynku zatrzymali trzech mężczyzn, którzy na stacji kolejowej, zdążyli załadować do pojazdu ciężarowego pocięte tory i jechali z nimi do skupu złomu.

/ KMP Tarnobrzeg / Policja

Proceder trwał od początku czerwca. Sprawcy pod osłoną nocy, używając gazowego pilnika i innych narzędzi wycinali szyny i inne elementy infrastruktury kolejowe. Sprzedali ponad 10 ton złomu. Odzyskane części policjanci zabezpieczyli na potrzeby toczącego się postępowania.

Podejrzani to 19-latek i 31-latek z Tarnobrzega oraz 45-latek z gminy Grębów. Mężczyźni byli w przeszłości karani. Podczas przesłuchania, przyznali się do kradzieży. Grozi im do 5 lat więzienia.