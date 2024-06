Zderzenie dwóch ciężarówek w Zarzeczu (Podkarpackie). Kierujący mercedesem został zakleszczony w pojeździe. Strażakom przy pomocy narzędzi hydraulicznych udało się go wydobyć. 63-latek został poważnie ranny. Co najmniej do godz. 12 droga wojewódzka nr 992 będzie całkowicie zablokowana.

Wypadek drogowy w Zarzeczu / KPP Jasło / Policja W miejscowości Zarzecze doszło poważnego zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych. Sprawca wypadku w związku z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Z dotychczasowych wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący ciągnikiem siodłowym marki Mercedes wraz z cysterną, jadąc w kierunku Jasła, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd ciężarowy marki Volvo wraz z naczepą. Kierujący mercedesem został zakleszczony w pojeździe. Drugi z kierowców nie potrzebował pomocy medycznej.

Obecnie na miejscu pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego wraz z grupą dochodzeniowo-śledczą, a funkcjonariusze wykonują oględziny i zabezpieczają ślady. Zobacz również: Kolejny atak na polskiego funkcjonariusza przy granicy z Białorusią

Armagedon w Bielsku-Białej: Samochody pod wodą, zalany dworzec [FILMY]

Atakował przechodniów bronią pneumatyczną. Szuka go policja