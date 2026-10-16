Dwóch strażaków nie żyje. Tragiczny pożar w Nisku

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Dramatyczne informacje z Niska na Podkarpaciu. Podczas gaszenia pożaru magazynu i sklepu z częściami do ciągników rolniczych zginęło dwóch strażaków - poinformował nas rzecznik Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Marcin Betleja.

Strażacy dostali informację o pożarze o godz. 8. Ogień wybuchł w magazynie i sklepie z częściami do ciągników rolniczych w Nisku.

Na miejsce wysłano ok. 150 strażaków - z powiatów niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego i łańcuckiego.

Ogień odciął drogę dwóm strażakom

W momencie gaszenia pożaru dwóch ratowników zostało odciętych przez płomienie. Mimo natychmiastowej ewakuacji nie udało się uratować im życia - mówi RMF FM Marcin Betleja, rzecznik Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Strażacy, którzy zginęli, pracowali w straży pożarnej w Nisku. Jeden z nich służył od 6 lat, drugi od 10.

Kondolencje rodzinom strażaków złożył szef MSWiA Marcin Kierwiński. „Śp. Bartłomiej i Śp. Wojciech ponieśli najwyższą cenę, wypełniając swoje zadania do samego końca” - napisał.

Z pobliskich budynków ewakuowano mieszkańców

Gaszenie pożaru trwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do wybuchu ognia.

Jak przekazał nam Marcin Betleja, pożar jest niezwykle trudny do ugaszenia. Płoną materiały, także chemiczne. Na miejscu jest specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Leżajska. Ratownicy monitorują stan powietrza - przekazał nam Marcin Betleja.

Strażacy walczą, by nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie budynki. Ewakuowano z nich mieszkańców.

Gaszenie ognia potrwa jeszcze kilka godzin.