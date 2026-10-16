Ogromny pożar hal namiotowych ze zniczami pod Otwockiem. Strażacy w akcji

RMF24

W Piotrowicach koło Otwocka wybuchł pożar. W płomieniach stanęły dwie hale namiotowe wypełnione zniczami. Na miejscu działa 27 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

W piątkowy poranek mieszkańców Piotrowic koło Otwocka zaniepokoiły syreny strażackie i kłęby dymu unoszące się nad miejscowością. Około godz. 7 wybuchł pożar w dwóch halach namiotowych, w których składowano znicze.

Strażacy walczą z żywiołem

Na miejscu zdarzenia pracuje 27 zastępów straży pożarnej - informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert. Pracę strażaków utrudnia ogromne zadymienie, które ogranicza widoczność i stanowi zagrożenie dla ratowników.

Jak ustaliła reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, ogień zajął dwie hale o lekkiej konstrukcji o wymiarach: 30 na 15 metrów oraz 30 na osiem metrów i wysokości 4,5 metra, w których znajdowały się znicze. Hale namiotowe zostały właściwie ugaszone, ale pojawiają się nowe zarzewia ognia. Głównym celem strażaków jest teraz obrona zbiornika z parafiną. Pojemnik ma 10 metrów sześciennych i strażacy ochładzają go wodą. Na miejscu jest grupa chemiczna.

Pył, jaki pojawił się w powietrzu nie rozprzestrzenia się na dużą odległość, a jakość powietrza jest na bieżąco kontrolowana. Jak usłyszała nasza dziennikarka od strażaków, w tej chwili nie stanowi zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Ze względu na prowadzone działania ratownicze i bezpieczeństwo uczestników ruchu, całkowicie zablokowana została droga wojewódzka 801 na odcinku od ronda w Sobiekursku w kierunku Piotrowic. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i wybierać objazdy.

Brak osób poszkodowanych

Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Służby apelują jednak o ostrożność i unikanie rejonu zdarzenia.

Przyczyny wybuchu ognia nie są jeszcze znane - ustalaniem okoliczności pożaru zajmą się odpowiednie służby po zakończeniu akcji gaśniczej.