Nawet 25 lat więzienia grozi 39-latkowi, który drukował w swoim domu na drukarce banknoty 100-złotowe. Wydrukował ich prawdopodobnie pięć sztuk. Kara pozbawienia wolności grozi również 21-latce, które wprowadzała do obrotu podrobiony środek płatniczy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do przestępstwa doszło na terenie miejscowości Brzozów na Podkarpaciu.

Okoliczności przestępstwa

Jak informuje podkarpacka policja, na początku listopada kierowniczka jednej z placówek handlowych, znajdującej się na terenie Brzozowa, zawiadomiła mundurowych, że klient sklepu zapłacił za zakupy fałszywym banknotem o nominale 100 zł.

"Policjanci przyjęli zawiadomienie w tej sprawie i zajęli się jej wyjaśnianiem. W toku prowadzonych czynności zabezpieczyli fałszywy banknot oraz zapis z kamer monitoringu sklepowego. Jego analiza pozwoliła ustalić osobę, która się nim posłużyła. Okazała się nią 21-letnia mieszkanka powiatu brzozowskiego. Kobieta została zatrzymana do czasu złożenia wyjaśnień" - podają funkcjonariusze.

Jak wyjaśniają policjanci, 21-latka podczas przesłuchania wskazała osobę, od której dostała więcej podrobionych banknotów. Przyznała również, że płaciła nimi za zakupy także w innych sklepach.

Mężczyzną, od którego dostała fałszywki jest 39-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Jak oświadczyła kobieta, miał on jej zapłacić tymi pieniędzmi za wykonanie usługi.

"Kryminalni, po uzyskaniu tej informacji udali się do Rzeszowa, gdzie we wskazanych przez kobietę placówkach handlowych, zabezpieczyli kolejne fałszywe banknoty. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania mężczyzny, mogącego mieć związek z tym procederem. 39-latek został zatrzymany, a jego komputer i drukarka, za pomocą której drukował fałszywe pieniądze, zostały zabezpieczone" - podają funkcjonariusze. Dodają, że mężczyzna przyznał się do wydrukowania 5 sztuk banknotów.

Jaki zarzuty usłyszeli 21-latka i 39-latek?

Materiały w tej sprawie policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej w Brzozowie. Zarówno kobieta jak i mężczyzna usłyszeli już zarzuty.

"21-latka odpowie za wprowadzenie do obiegu podrobionych banknotów, natomiast mężczyzna za ich wyprodukowanie i również wprowadzenie ich do obrotu. Obydwoje na wniosek prokuratury zostali objęci dozorem policyjnym" - przekazali podkarpaccy mundurowi.

Jak dodano, mieszkance powiatu brzozowskiego grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a mieszkańcowi powiatu rzeszowskiego - nawet 25 lat.

Funkcjonariusze w komunikacie prasowym na swojej stronie internetowej zwróciła się do wszystkich osób, o zgłaszanie na numer alarmowy 112 lub osobiście w najbliższej jednostce policji, faktu ujawnienia podrobionych banknotów na terenie województwa podkarpackiego.