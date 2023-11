Olgierd M. został zatrzymany w Hiszpanii. Wkrótce zostanie przetransportowany do Polski - poinformowała we wtorek wielkopolska policja. Mężczyzna jest podejrzany o ciężkie pobicie w 2020 roku poznańskiego sportowca Dominika Sikory, który kilka dni później zmarł.

Olgierd M. i Dominik Sikora / Wielkopolska policja /

Sprawę poszukiwawczą prowadzili poznańscy "Łowcy Głów" z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji KWP w Poznaniu.

Olgierd M. zatrzymany w hiszpańskim Elche

Jak podaje wielkopolska policja, kilka dni temu policjanci z poznańskiej grupy pościgowej otrzymali wiadomość od policji hiszpańskiej, że ścigany przez nich Olgierd M. został zatrzymany w miejscowości Elche koło Alicante.

Mężczyzna był poszukiwany od ponad trzech lat.

Ze wstępnych ustaleń wynikało, że Olgierd M. mógł uciec do Szwajcarii. Mógł też ukrywać się w innych krajach poza Unią Europejską.

Olgierd M. wkrótce zostanie przetransportowany do Polski. Trafi do aresztu śledczego w Poznaniu, gdzie zostanie oddany do dyspozycji prokuratorów z Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto prowadzących śledztwo w sprawie śmierci Dominika Sikory.

Śmiertelne pobicie Dominika Sikory

Sportowiec został pobity w nocy z 25 na 26 stycznia 2020 roku po tym, gdy wyszedł z lokalu na Starym Rynku w Poznaniu. Po pobiciu Sikora z obrzękiem mózgu trafił do szpitala, gdzie zmarł 31 stycznia.

Poznańska policja informowała wówczas, że dysponuje zapisem z monitoringu, który zarejestrował całe zdarzenie. 7 lutego funkcjonariusze za zgodą prokuratury opublikowali wizerunek i dane Olgierda M. Mężczyzna był w przeszłości skazany na kary więzienia m.in. za napaść na policjantów, która zakończyła się strzelaniną.

Dominik Sikora był jednym z czołowych zapaśników stylu klasycznego KS Sobieski Poznań. Zdobył wiele medali indywidualnych i drużynowych mistrzostw Polski. Był także medalistą mistrzostw Europy kadetów.

Podejrzanemu grozi kara od 5 lat więzienia, kara 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotnie więzienie.