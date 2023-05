Muzeum - Zamek w Łańcucie zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jego tegoroczna odsłona w słynnej rezydencji upłynie pod hasłem "Odkryj domowe oblicze zamkowego życia i zobacz ordynackie spa z początku XX w.”.

W weekend za zwiedzanie łańcuckiego zamku zapłacisz symboliczną złotówkę / Maciej Nycz / Archiwum RMF FM

W dniach 12-14 maja będzie można zwiedzić II piętro łańcuckiej rezydencji oraz znajdujące się w piwnicach łaźnie. Za wejście na każdą z tych ekspozycji zapłacimy tylko złotówkę.

Wnętrza II piętra ukazują specyfikę codziennego życia i w znaczący sposób różnią się od sal I piętra zamku. Są bardziej przytulne i domowe - tłumaczy Joanna Garbulińska-Charchut, specjalistka ds. komunikacji z łańcuckiego muzeum. Jak podkreśla, zamkowe łaźnie to unikatowa w skali kraju atrakcja.

Przed II wojną światową było to miejsce niezwykle nowoczesne jak na tamte czasy. Ordynackim spa zachwycali się goście rezydencji. Łaźnie Zamkowe służyły nie tylko nowoczesnemu, luksusowemu wypoczynkowi, ale także posiadały walory lecznicze - wyjaśnia Charchut.

Łaźnie były wyposażone m.in. w: niezwykle nowoczesne systemy grzewcze, urządzenia kąpielowe, saunę, urządzenia do elektroterapii, pomieszczenie z urządzeniami gimnastycznymi, pijalnię wód mineralnych i innych napojów, a także luksusowy pokój wypoczynkowy ze skórzanymi kanapami. Wodę do łaźni doprowadzano ze źródeł w Handzlówce. Wodociąg liczył niespełna 10 km. Niezwykle nowoczesne motory do saun, natrysków oraz kabin do kąpieli elektrycznej pochodziły z fabryki Siemensa.

Do czasów współczesnych zachowały się mocno zniszczone wanny i kabiny, a także znaczna część kafelków podłogowych, ściennych i sufitowych. Na ścianach w dużej części przetrwały malowidła groteskowo-arabeskowe. Nie zachowały się natomiast instalacje wodno-kanalizacyjne, które po wojnie zostały zdemontowane i zniszczone. Same pomieszczenia również zostały zniszczone m.in. przez niewłaściwie wyznaczane układy instalacji centralnego ogrzewania.

Dzięki projektowi dofinansowanemu ze środków z Funduszy Europejskich, a także z zasobów Województwa Podkarpackiego oraz środków własnych Muzeum, udało się odtworzyć łaźnie oraz udostępnić je zwiedzającym. Zrekonstruowanie pomieszczeń wraz z detalami było możliwe dzięki zachowanym fotografiom archiwalnym z lat 20. i 30.

Promocyjne wejściówki na ekspozycję II piętra zamku oraz bilety do łaźni będzie można kupić w czasie Dni Otwartych Funduszy Europejskich w kasach w budynku Maneżu.