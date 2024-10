Policjanci zatrzymali na Podkarpaciu 34-letniego Bartłomieja B., aresztowanego w związku z zarzutem podwójnego zabójstwa. Mężczyzna był poszukiwany od ponad tygodnia po tym, jak uciekł z obserwacji sądowo-psychiatrycznej.

Policja przed szpitalem, z którego uciekł mężczyzna / Wojtek Jargiło / PAP

Policja nie podaje na razie szczegółowych informacji o miejscu i okolicznościach zatrzymania Bartłomieja B.

34-letni Bartłomiej B. podejrzany jest o to, że w lipcu w miejscowości Zagumnie (woj. lubelskie) zaatakował siekierą swojego 45-letniego brata i 65-letniego ojca. Młodszy z mężczyzn zmarł na miejscu. Starszy trafił do szpitala, gdzie przez niemal dwa miesiące lekarze walczyli o jego życie. Nie zdołali go jednak uratować.

Podejrzany o zabójstwo został aresztowany i trafił do Zakładu Karnego w Zamościu. Tam próbował popełnić samobójstwo. Wtedy przewieziono go do szpitala psychiatrycznego Radecznicy, z którego uciekł w nocy z 6 na 7 października.

