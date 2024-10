Będąc osobą skazaną przez rosyjski wymiar sprawiedliwości, a chcąc uniknąć kary, wystarczy zgłosić chęć udziału w wojnie przeciwko Ukrainie. Doskonale ilustruje to przypadek byłego najemnika z Grupy Wagnera, który najprawdopodobniej wymiga się od odpowiedzialności za próbę morderstwa. We wtorek poinformowało o tym Radio Swoboda.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Niezależne rosyjskie medium poinformowało, że sąd w Czycie w azjatyckiej części Rosji nakazał uwolnienie byłego najemnika, anulował decyzję o tzw. środku zapobiegawczym (to np. areszt) i przekazał sprawcę przedstawicielowi ministerstwa obrony Rosji.

Taki scenariusz jest możliwy dzięki nowemu prawu, przyjętemu w Rosji w ostatnim czasie. Nowa ustawa, która została uchwalona przez parlament we wrześniu i weszła w życie na początku października, stanowi, że oskarżeni, którzy pójdą na wojnę na mocy podpisanego kontraktu z armią, zostają zwolnieni z odpowiedzialności karnej.

Radio Swoboda rzuca nieco więcej światła na to, kim jest opisywany człowiek.

Były wagnerowiec został skazany w 2014 roku na 23 lata więzienia za podwójne zabójstwo, gwałt i usiłowanie zabójstwa. W trakcie odbywania wyroku wstąpił do Grupy Warnera, werbującej kryminalistów w więzieniach na wojnę przeciwko Ukrainie. W kwietniu br. napadł na kobietę siedzącą w zaparkowanym aucie i zadał jej ciosy nożem, by ukraść jej samochód.

460 zabójstw w 2,5 roku

Niezależny portal Wiorstka szacował we wrześniu br., że w ciągu 2,5 roku doszło do ponad 460 zabójstw bądź okaleczeń, których sprawcami byli powracający z frontu. Ofiarami tych zabójstw są m.in. dzieci. W wielu przypadkach sprawcy to recydywiści, którzy wyszli z więzienia po podpisaniu kontraktu z armią i pojechali na front, a potem wrócili do Rosji.

Wiorstka podzieliła się także danymi dotyczącymi liczby skazanych żołnierzy. W ciągu pierwszego półrocza 2024 r. rosyjskie sądy skazały rekordową liczbę - 6088 wojskowych.

W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku liczba skazanych wojskowych wzrosła ponad dwukrotnie. Prawie połowa z nich faktycznie przebywała w więzieniu - 2908 osób, czyli 3,5 razy więcej niż rok wcześniej.

Dane obejmują wyroki wydane na podstawie wszystkich artykułów kodeksu karnego. Wcześniejsze informacje wskazywały, że rosyjscy żołnierze są najczęściej sądzeni za opuszczenie jednostki bez pozwolenia, dezercję i morderstwo innych wojskowych.