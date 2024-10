Mężczyzna, który w sierpniu zastrzelił w Wólce Kosowskiej Litwina, trafił do aresztu. Policja początkowo aresztowała w tej sprawie trzy osoby, ale dwóch obywateli Rosji jest już na wolności, ponieważ śledztwo wykazało, że nie brali udziału w zabójstwie.

/ Policja /

Do strzelaniny, w której postrzelony został 42-letni obywatel Litwy doszło 12 sierpnia przed jednym z barów na terenie Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej.

Zatrzymany przez policję sprawca to 37-letni obywatel Chin o pseudonimie Afu.

Co się zdarzyło w Wólce Kosowskiej?

Trzej mężczyźni - w tym śmiertelnie postrzelony obywatel Litwy - mieli w jednym z barów próbować odzyskać od podejrzanego pieniądze, które ten im ukradł. W pewnym momencie, co widać na nagraniach, Chińczyk wyciągnął broń i postrzelił Litwina.

Prokuratura poinformowała nas, że była to osoba znana służbom, wcześniej już karana.

Osoba ta między innymi dokonała rozboju kwalifikowanego, za który odbyła karę 6 lat pozbawienia wolności, to było ok. 10 lat temu - powiedział reporterowi RMF FM Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.

Zabójca z Wólki Kosowskiej trafił do aresztu Policja /

Mężczyzna był znanym w Wólce Kosowskiej przestępcą, wielokrotnie karanym również za kradzieże i posiadanie narkotyków.

Prokuraturze udało się ustalić, że od razu po zabójstwie obywatel Chin próbował uciec z kraju. Do zatrzymania doszło w Rogoźnie w województwie wielkopolskim.

Podejrzanemu grozi teraz nawet dożywocie.

Strzelaniny w Wólce Kosowskiej

W Wólce Kosowskiej znajduje się duże centrum handlowe, w którym sprzedawane są towary sprowadzane z Azji.

Do tej pory już kilkakrotnie dochodziło tam do strzelanin. A służby - Centralne Biuro Śledcze Policji i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego co jakiś czas przeprowadzają tam naloty na handlujących.