Samochód osobowy uderzył w wiatę przystankową. Do tego poważnego wypadku doszło na ul. Granicznej w Dulczy Wielkiej w Podkarpackiem. Kierujący hyundaiem został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Do wypadku doszło po godz. 8. - informuje mielecka policja.

Wypadek drogowy w Dulczy Wielkiej / Bernadetta Krawczyk / Policja Mieleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło dzisiaj po godz. 8, w Dulcy Wielkiej na ul. Granicznej. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że 50-letni mężczyzna kierujący hiundaiem, na prostym odcinku, zjechał z drogi i uderzył w wiatę przystankową" - przekazuje podkom. Bernadetta Krawczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Na szczęście w momencie wypadku nikogo nie było w wiacie / Bernadetta Krawczyk Jak informują służby 50-latek doznał poważnych obrażeń. W chwili zdarzenia na przystanku nie było żadnych osób. Na miejsce przyleciała załoga LPR, która przetransportowała mężczyznę do szpitala. Mężczyznę przetransportowano do szpitala / Bernadetta Krawczyk Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, do ok. 13. Zobacz również: Protest rolników na Podkarpaciu. Zablokowana jest A4 i S19

Wielki sukces! Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów z Pucharem CEV

Kontrowersje wokół modernizacji hali targowej w Rzeszowie

Bieszczadzki Park Narodowy przeszkoli przewodników po górskich szlakach RMF 24