Do tragicznego pożaru doszło w Wólce Niedźwieckiej (Podkarpackie). Zginął 84-letni mężczyzna, spłonęło około pół hektara nieużytków.

Pożar traw / Shutterstock

Do tragedii doszło we wtorek około godz. 16 we wsi Wólka Niedźwiedzka (pow. rzeszowski). Akcja gaszenia trwała kilka godzin.

Na pogorzelisku znaleziono ciało 84-letniego mężczyzny. Jego życia nie udało się uratować.

Okoliczności pożaru wyjaśni policja. W grę może wchodzić przypadkowe zaprószenie, celowe podpalenie, ale także niesprzyjające warunki pogodowe.

W tym roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do 1365 pożarów traw na nieużytkach, łąkach i polach. Ogień zdewastował 330 hektarów ziemi. Cztery osoby zostały ranne, jedna zginęła - mówi brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na terenie Polski wypalanie traw jest zabronione. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi grzywna, areszt, a w niektórych przypadkach kara do 10 lat więzienia.

Za ponad 94 proc. powstania tych pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Nadal bowiem od pokoleń panuje błędne przekonanie, że spalanie trawy powoduje szybszy i bujny odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne - podkreśla bryg. Betleja.