Zielone kropki i pomarańczowe obwódki - pojawiły się na poznańskich drzewach. Powód? Przegląd drzewostanu, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i kierowcom.

Przegląd przyulicznego drzewostanu / ZDM Poznań / Materiały prasowe

Zielone kropki i pomarańczowe obwódki na poznańskich drzewach to znak, że trwa przegląd przyulicznego drzewostanu.



Ocenie podlega wygląd pnia, korony i widocznych części korzeni. Poszukiwane są niepokojące zmiany, takie jak uszkodzenia czy wypróchnienia. Pod uwagę brany jest również wiek drzewa i jego gatunek, a także otoczenie w jakim rośnie.



Na drzewach po przeglądzie pojawiają się kolorowe oznaczenia. W ten sposób znaczy się roślinność, której pogorszyła się kondycja zdrowotna. Zielona kropka i numer to znak, że drzewo wymaga zabiegów pielęgnacyjnych, np. usunięcia suchych gałęzi. Pomarańczowa obwódka wraz z numerem oznacza skierowanie drzewa do komisyjnego, specjalistycznego przeglądu, ze wstępnym wskazaniem do wycinki z uwagi np. na ryzyko upadku, złamania lub odłamania konarów.

Zanim podjęta zostanie decyzja o usunięciu drzewa zostanie wykonany ponowny, komisyjny przegląd. Tym razem z udziałem przedstawicieli ZDM, Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta lub Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego oraz autorów pierwszego przeglądu.



Tegoroczny przegląd ruszył na początku sierpnia i potrwa do końca września. Specjaliści z zakresu ogrodnictwa, dendrologii, architektury krajobrazu sprawdzają drzewa rosnące wzdłuż ulic o łącznej długości ponad tysiąca kilometrów. Koszt tych prac to ponad 500 tysięcy złotych.



Zarząd Dróg Miejskich regularne zleca przeglądy miejskich drzew. Dzięki nim możliwe jest wytypowanie tych, które wymagają dodatkowej pielęgnacji lub mogą zagrażać bezpieczeństwu pieszych czy kierowców.