Awionetka spadła na pole w Żernikach pod Poznaniem. Leciała nią jedna osoba, która wyszła z maszyny o własnych siłach. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu w miejscowości Żerniki (pow. poznański, woj. wielkopolskie). Służby odebrały zgłoszenie o zdarzeniu ok. godz. 18:20.

Jak przekazał RMF FM dyżurny wielkopolskich strażaków, awionetka spadła na pole przy prywatnym lotnisku.

Leciała nią jedna osoba, która wyszła z maszyny o własnych siłach. Obecnie przebywa pod opieką ratowników medycznych.

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce wysłano siedem zastępów straży pożarnej. Później ich liczba została zredukowana do dwóch.

Zgłoszenie o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.