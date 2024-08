"Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli" - taki komunikat wydał Powiatowy Inspekt Sanitarny w Gostyniu w Wielkopolsce w czwartek po południu.

/ Marek BAZAK / Zofia BAZAK / East News Woda w kilku miejscowościach w wielkopolskiej gminie Piaski nie jest zdatna do spożycia - taką informację dostaliśmy od słuchacza na Gorącą Linię RMF FM. Sanepid wydał w tej sprawie komunikat. Woda z wodociągu publicznego w tej gminie nie spełnia obowiązujących wymagań pod względem bakteriologicznym. "Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli" - poinformował Powiatowy Inspekt Sanitarny w Gostyniu. Zakaz korzystania z wody obowiązuje w miejscowościach: Strzelce Wielkie,

Strzelce Małe,

Grabonóg (od nr 1 do nr 65),

Taniecznica. Gmina poinformowała w komunikacie o punktach, w których mieszkańcy mogą odbierać wodę pitną. Pełen wykaz można znaleźć TUTAJ . Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW. RMF 24