14-letni rowerzysta trafił do szpitala po tym, jak został potrącony przez ciężarówkę w miejscowości Radzyminek pod Płońskiem (woj. mazowieckie). Stan nastolatka jest określany jako ciężki.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Płońscy policjanci otrzymali dziś w godzinach popołudniowych zgłoszenie o wypadku na DK50 w miejscowości Radzyminek pod Płońskiem.

Kiedy przyjechali na miejsce, okazało się, że nastolatek został potrącony przez ciężarówkę. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowanego 14-latka, mieszkańca gminy Naruszewo, do szpitala.



Chłopiec w stanie ciężkim trafił do szpitala - przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska. Jak dodała, trasa, która w miejscu wypadku była zablokowana w obu kierunkach, jest już przejezdna. Ruch odbywa się tam normalnie - zapewniła.



Samochodem ciężarowym kierował 48-latek. Policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do wypadku.