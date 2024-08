Punktualnie o godz. 18 w całej Polsce zawyły syreny. W ten sposób strażacy, policjanci i strażnicy graniczni oddali hołd dwóm strażakom, którzy zginęli podczas akcji ratowniczej w Poznaniu.

Strażacy na miejscu nocnego pożaru i wybuchu w kamienicy w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W Poznaniu w nocy z soboty na niedzielę doszło do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego. W trakcie akcji poszkodowanych zostało 11 strażaków, a dwóch było poszukiwanych. Przed południem poinformowano, że dwaj strażacy nie żyją.

Zmarli strażacy to ogn. Patryk Michalski i ogn. Łukasz Włodarczyk.

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz podczas konferencji prasowej złożył wyraz współczucia rodzinie zmarłych strażaków, podkreślając, że byli to doświadczeni ratownicy. Ginie nam 34-letni kolega z 12-letnim stażem. 33-letni kolega z 11-letnim stażem, osierocił dwójkę dzieci. To jest tragedia dla nas wszystkich. Ci strażacy oddali swoje życie, by próbować ratować innych - mówił.