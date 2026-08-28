Samolot miał wylecieć później, a odleciał wcześniej. „Około 130 pasażerów” zostało w Poznaniu

RMF24

Na lotnisku Poznań-Ławica na początku tygodnia doszło do zamieszania przy organizacji lotu linii Ryanair. „Głos Wielkopolski” opisuje historię pasażerów, którzy nie wylecieli na wakacje, bo samolot, który miał być opóźniony, dostał pozwolenie na lot wcześniej niż planowano. Linie lotnicze zapewniają, że informacja o zmianie godziny wylotu została wysłana do wszystkich.

Pasażerowie mieli wylecieć z Poznania do Girony we wtorek o godzinie 18:50. Linie lotnicze powiadomiły ich jednak, że lot będzie opóźniony. Ostatecznie maszyna opuściła Ławicę około 3:00 w nocy w środę, ale szybko musiała wrócić.

Bardzo szybko okazało się, że sytuacja nie została rozwiązana. Podjęto decyzję o powrocie i ponownym lądowaniu na lotnisku w Poznaniu. Wśród pasażerów panował ogromny stres, a wyraźne zdenerwowanie można było zauważyć również u członków załogi. Około godziny 3:30 wylądowaliśmy ponownie w Poznaniu – zaznaczyła jedna z pasażerek, która rozmawiała z dziennikarzami lokalnego dziennika.

Klienci Ryanaira dowiedzieli się, że lot przełożono na godzinę 14:00, ale zamiast poczekać, mogą też otrzymać zwróć kosztów albo zmienić lot bez dodatkowych opłat. Mieli też usłyszeć, że przewoźnik nie może zapewnić im noclegu, ale zwróci koszty, jeśli pasażerowie dokonają samodzielnej rezerwacji.

Zdziwienie na lotnisku

Część osób, która chciała polecieć do Girony, pojawiła się na terenie portu lotniczego o godzinie 10:00.

Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu dowiedzieliśmy się, że samolot odleciał już około godziny 10. Z uzyskanych przez nas informacji wynikało, że na pokładzie zabrakło około 130 pasażerów, którzy - tak jak my - pojawili się na lotnisku zgodnie z informacją otrzymaną wcześniej od przewoźnika – przekazała jedna z pasażerek.

Co na to Ryanair?

Linie lotnicze w odpowiedzi na pytania dziennika przyznały, że samolot miał drobną usterkę – stąd wynikało pierwotne przesunięcie lotu i późniejsze zmiany. Dlaczego ostatecznie rejs do Girony rozpoczął się o 10:00, a nie 14:00? Przewoźnik tłumaczy, że samolot został dopuszczony do lotu wcześniej niż przewidywano.

Ryanair podkreślił jednak, że powiadomił pasażerów o zmianie godziny za pośrednictwem e-maila i SMS-em o 5:46 rano. Jedna z pasażerek twierdzi jednak, że nie wszyscy dostali SMS-y, a w aplikacji cały czas widniała informacja, że lot odbędzie się o godzinie 14:00.

Ci, którzy nie zdążyli na 10:00, mogli bezpłatnie wymienić bilety. To, zdaniem jednej z pasażerek, nie rozwiązało jednak problemu.

Część pasażerów, w tym również ja, nie skorzysta z opłaconych wcześniej wakacji oraz lotów powrotnych. Oznacza to dla nas ogromne straty finansowe, dodatkowe koszty oraz całkowitą rezygnację z zaplanowanych urlopów - zaznaczyła.