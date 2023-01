Na wniosek policji od godz. 14 do odwołania zablokowana będzie S5 w kierunku Wrocławia między węzłami Kościan Południe i Śmigiel Północ. Blokada ma związek z działaniami policji po śmiertelnym wypadku, do którego doszło we wtorek wieczorem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na czas prowadzenia policyjnych działań, w kierunku Wrocławia obowiązywać będzie objazd.

W środę rano, także z uwagi na policyjne działania związane z wypadkiem, zablokowana była jezdnia w kierunku Poznania. Wówczas utrudnienia w ruchu trwały od godz. 9 do ok. godz. 10.30.



Do śmiertelnego potrącenia dwojga pieszych doszło we wtorek wieczorem, ok. godz. 19.30, na drodze S5 między węzłami Śmigiel Północ - Kościan Południe. Jezdnia w kierunku Poznania była przez kilka godzin zablokowana.



Jak tłumaczył oficer prasowy KPP w Kościanie asp. Jarosław Lemański, w zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe. Ich kierowcy byli trzeźwi. Dodał, że ofiary śmiertelne to kobieta i mężczyzna, ich tożsamość jest wciąż ustalana.

Policja apeluje o pomoc

W środę policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kościanie zwrócili się z apelem do świadków zdarzenia, oraz osób, które posiadają nagrania z prywatnych kamer samochodowych i mogą mieć nagranie, które pomoże w ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku.



Wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat tego zdarzenia lub dysponują nagraniem z kamery samochodowej z przejazdu trasą S5 w godz. 18 do godz. 19.30 z dnia 3 stycznia 2023 roku, na którym widoczne są dwie osoby piesze, kobieta ubrana w różową kurtkę oraz mężczyzna ubrany w czarny T-shirt, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kościanie asp. Jarosławem Lemańskim tel. 519 064 847 lub dyżurnym pod nr tel. 47 77 26 211 - poinformowała w środę policja.



Funkcjonariusze zaapelowali także do osób, które przejeżdżały drogą S5 i miały zainstalowane rejestratory jazdy, aby skontaktowały z kościańską policją. Pomóc może nawet z pozoru błahe nagranie - wskazano.