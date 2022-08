Dziś przekazano plac budowy na odcinku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju pomiędzy przystankami Słowiańska i Szymanowskiego. Od początku sierpnia trwają roboty między ulicą Roosevelta a przystankiem Słowiańska. Nowe torowisko pozwoli na przywrócenie pierwotnych parametrów trasy, czyli na przejazd tramwajów z odcinkową prędkością 70 km/h.

Prace na odcinku Słowiańska - Szymanowskiego prowadzić będzie konsorcjum firm NDI Energy Sp. z o.o. i NDI S.A.

Wymiana torowiska

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, roboty rozpoczną się od miejsca, w którym swój zakres kończy firma PORR S.A. (zajmuje się ona pracami na odcinku ul. Roosevelta - przystanek Słowiańska - red.) i prowadzone będą w kierunku przystanku Słowiańska. Wykonawca rozpocznie prace od rozbiórek, które będzie wykonywał jednocześnie na obydwóch torach. Wykonanie robót do przystanku Słowiańska w pierwszej kolejności umożliwi przywrócenie ruchu tramwajowego na tym odcinku trasy PST - informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu.

Na całym odcinku od Słowiańskiej do Szymanowskiego wymienione zostanie torowisko.

Jak informuje poznańskie MPK, "miejsce wysłużonych szyn i podkładów zajmą nowe, a do przygotowania podsypki tłuczniowej - zarówno w torach zasadniczych jak i odstawczych - wykorzystany zostanie istniejący tłuczeń po uprzednim jego oczyszczeniu".

Przed każdym przystankiem na długości ok. 40 m konstrukcja podsypkowa ustąpi miejsca prefabrykowanym lub wylewanym płytom. Ma to umożliwić montaż rozjazdów nakładkowych. Tak przygotowane miejsce wykorzystane będzie m.in. dla potrzeb uruchomienia komunikacji tramwajowej do przystanku Słowiańska - podaje MPK.

W jakim terminie zostaną wykonane prace?

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu informuje, że zmienione zostaną również krawędzie peronowe przystanków. Te, które obecnie są w wielu miejscach zniszczone, zastąpią płyty peronowe ryflowane z linią i pasem ostrzegawczym - dodaje MPK.

Całość prac na odcinku od Słowiańskiej do Szymanowskiego ma się zakończyć w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Poznański MPK podaje, że nowe torowisko pozwoli na przywrócenie pierwotnych parametrów eksploatacyjnych trasy, pozwalających na przejazd tramwajów z odcinkową prędkością 70 km/h.

Prace na odcinku Roosevelta - Słowiańska

Od początku sierpnia trwają prace na odcinku ul. Roosevelta - przystanek Słowiańska.

Tor pierwszy, prowadzący w kierunku os. Jana III Sobieskiego, został już zdemontowany. Usunięto szyny, podkłady i podsypkę tłuczniową, która - po oczyszczeniu - zostanie ponownie wykorzystana na nowym torowisku. Koryto balastowe jest obecnie czyszczone i przygotowywane do nałożenia izolacji. Trwa również - poza obiektem - przygotowywanie elementów podtorza. Natomiast tor prowadzący w kierunku centrum wykorzystywany jest technologicznie - poruszają się po nim maszyny wykorzystywane podczas prac rozbiórkowych i budowlanych. Później sytuacja się odwróci: nowy, wybudowany już tor, będzie wykorzystywany technologicznie, natomiast prace będą realizowane na tym prowadzącym w kierunku centrum. Na koniec zostanie wymieniony rozjazd znajdujący się przy ul. Roosevelta - informuje MPK Poznań.

Prace na odcinku Roosevelta-Słowiańska przewidziano na maksymalnie 6 miesięcy od podpisania umowy, która miała miejsce na początku lipca.