Wykłady popularnonaukowe, warsztaty oraz zajęcia związane m.in. z promocją zdrowia i udzielaniem pierwszej pomocy – to niektóre elementy Miasteczka Naukowego, które w sobotę zainauguruje we Wrocławiu Dolnośląski Festiwal Nauki. Impreza potrwa do końca października.

Dolnośląski Festiwal Nauki potrwa od 16 września do końca października / Materiały prasowe W tym roku to Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest gospodarzem jednodniowego Miasteczka Naukowego, inaugurującego wrocławską edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Dlatego w sobotę 16 września w budynku Wydziału Farmaceutycznego UMW przy ul. Borowskiej 211, w godz. od 10 do 16, będzie można uczestniczyć w licznych wykładach popularnonaukowych, warsztatach i innych atrakcjach, m.in. związanych z promocją zdrowia i udzielaniem pierwszej pomocy. Wstęp do Miasteczka Naukowego jest bezpłatny, nie obowiązują także wcześniejsze zapisy. "Stop the Bleed" - certyfikowane szkolenie z technik tamowania krwawień zagrażających życiu oraz pierwsza pomoc w sytuacjach krytycznych (np. akty terroru) to z kolei propozycje Centrum Symulacji Medycznej UMW. Dzięki naukowcom z Wydziału Farmaceutycznego każdy będzie mógł obejrzeć pod mikroskopem drobnoustroje i tropić toksyczne zagadki. Wrocławska edycja festiwalu potrwa od 16 do 22 września, a edycja regionalna - od 26 września do 27 października. Wykładowcy, studenci i doktoranci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na tegoroczny Dolnośląski Festiwal Nauki przygotowali ponad 180 wydarzeń: wykładów, laboratoriów, warsztatów, pokazów i wystaw. "Dolnośląski Festiwal Nauki to dla uczelni medycznej doskonała okazja do promocji zdrowia i właściwego stylu życia, które są ze sobą nierozłącznie związane. Przedstawiciele UMW wyjaśnią, dlaczego otyłość jest epidemią XXI wieku, jaki jest związek ze spożyciem cukru a chorobami cywilizacyjnymi, na czym polega dieta planetarna, jakie są konsekwencje palenia tytoniu i ogólnie jak być fit. Będzie można też odbyć wirtualną podróż przez ludzkie łożysko oraz wieczorną lekcję anatomii" - czytamy w komunikacie. W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 22 września odbędzie się wrocławska edycja międzynarodowego konkursu Falling Walls Lab, adresowanego do młodych naukowców. Każdy z nich będzie miał trzy minuty, aby zaprezentować wyniki swoich prac. Zwycięzcy wezmą udział w finale, który odbędzie się w Berlinie.