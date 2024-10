Poznań będzie w 2027 r. gospodarzem największego wydarzenia kosmicznego na świecie - Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego IAC. Taka decyzja zapadła w piątek podczas tegorocznego kongresu IAC w Mediolanie - poinformowała Polska Agencja Kosmiczna. Oznacza to, że impreza po 60 latach wraca do Polski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Międzynarodowy Kongres Astronautyczny IAC zagości do Poznania jesienią 2027 roku. Jak podała POLSA w komunikacie, w stolicy Wielkopolski spodziewanych jest blisko 10 tys. gości z całego świata.

„One Space. Shared Future”

Tematem przewodnim kongresu będzie hasło „One Space. Shared Future”.



Jego pierwsza część "One Space" ma przypominać, że kosmos to wspólna przestrzeń dla wszystkich ludzi – ponad podziałami, a Kongres Astronautyczny (IAC) jest miejscem, którego domeną jest współpraca i katalizowanie dialogu, co ma szczególne znaczenie dla Polski w obecnej sytuacji geopolitycznej – wyjaśnia szef wykonawczy Komitetu Organizacyjnego IAC 2027, Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, cytowany w komunikacie.

Z kolei "Shared Future" to spojrzenie w przyszłość – tę dalszą i bliższą, ponieważ kosmos będzie odgrywał coraz większe znaczenie w życiu gospodarczym wielu krajów. Po rewolucji cyfrowej to właśnie przestrzeń kosmiczna i wszelka aktywność podejmowana tam przez ludzi będzie napędzała najnowocześniejsze gospodarki – dodał Wilczyński.

Starania o organizację IAC w Polsce trwały blisko 2 lata i obejmowały kilka etapów określonych przez głównego organizatora - Międzynarodową Federację Astronautyczną (IAF). Finał, czyli wybór organizatora IAC 2027, odbył się ostatniego dnia tegorocznej edycji kongresu w Mediolanie.

Głosowało ponad pięciuset członków Federacji - wszystkie agencje kosmiczne, uczelnie oraz firmy i organizacje pozarządowe działające w obszarze kosmicznym.

"Dowód rosnącej roli naszego kraju w badaniu i wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej"

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Wrochna ocenił, że decyzja, która zapadła w Mediolanie to "dowód rosnącej roli naszego kraju w badaniu i wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej".

To też ukłon w stronę coraz mocniejszej pozycji polskich firm zdobywających kolejne kontrakty i naukowców uczestniczących w międzynarodowych projektach - dodał.

Jak podano w komunikacie, oprócz spełnienia wszystkich wymogów określonych przez IAF, Polska podjęła dodatkowe działania, wzmacniające kandydaturę. Uzyskała listy poparcia polskiego rządu, w tym ministra rozwoju i technologii, który stanął na czele Komitetu Organizacyjnego, a także ministrów: obrony narodowej, spraw zagranicznych, nauki oraz rolnictwa i rozwoju wsi.

"Słowa poparcia polskiej kandydatury popłynęły również z Europejskiej Agencji Kosmicznej, Agencji Kosmicznej Unii Europejskiej EUSPA, krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz z odleglejszych krajów: tj. Australii, Brazylii, Kanady, Japonii czy Indii. Poparcie wyraziły również polskie firmy z sektora kosmicznego i organizacje je zrzeszające (Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Polskie Stowarzyszenie Profesjonalistów Sektora Kosmicznego)" - poinformowała POLSA.

Historia kongresu

Pierwsza edycja IAC odbyła się w 1950 r. w Paryżu. Od tamtej pory kongres organizowany jest co roku w innym kraju.

Polska była gospodarzem IAC – w 1964 r. 15. edycja odbywała się wówczas w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.

IAC to wydarzenie, które cieszy się największym uznaniem światowego sektora kosmicznego, a co roku przyciąga nawet 10 tys. uczestników, w tym ministrów i parlamentarzystów z całego świata, szefów agencji kosmicznych oraz firm kosmicznych, a także przedstawicieli świata nauki.

Kolejne edycje odbędą się w 2025 r. w Sydney (Australia), a w 2026 r. gospodarzem będzie Antalya (Turcja).