Na ścianie szczytowej budynku widać pęknięcia.

Przed godz. 9 strażacy przygotowywali się do ustabilizowania spalonego budynku. Na ulicę Kraszewskiego na Jeżycach, która została całkowicie wyłączona z ruchu dla mieszkańców, co chwilę przyjeżdżają kolejne wozy strażackie. Kiedy konstrukcja zostanie wzmocniona, wtedy ratownicy będą mogli wejść do środka, by odnaleźć dwóch zaginionych strażaków - relacjonuje reporter RMF FM.

"Czułem na oknach ten wybuch"

Sąsiednie budynki zostały wyłączone z użytkowania.