Ponad 1100 osób nie zakwalifikowano do żadnej szkoły w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu. W sumie w stolicy wielkopolski i okolicznych miejscowościach przygotowano ponad 14 tysięcy miejsc.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Miasto prowadziło ją wspólnie z Powiatem Poznańskim. Dla absolwentów podstawówek przygotowano 14 252 miejsca - w tym aż 12 207 w Poznaniu.

W tegorocznej rekrutacji do szkół Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego złożono 15 009 wniosków. Najwięcej, bo aż 10 415 kandydatów starało się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, 9 072 do technikum, a 3 252 do szkoły branżowej I stopnia (dane odnoszą się do wszystkich wskazanych preferencji).

Do wybranej szkoły zakwalifikowało się 13 289 uczniów - 6898 do liceów, 4779 do techników i 1612 do szkół branżowych I stopnia.

Około 500 osób zarejestrowało się w systemie, ale nie uzupełniło wymaganych dokumentów, więc nie wzięło udziału w rekrutacji - mówi Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty UMP. Część z nich prawdopodobnie złożyła dokumenty do innych szkół, np. niepublicznych lub w innych powiatach. Być może niektórzy z nich zechcą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Co z osobami, które nie dostały się do żadnej ze szkół? Takich kandydatów jest ponad 1100. Teraz muszą oni poczekać na złożenie dokumentów przez uczniów, którzy dostali się do wskazanych przez siebie szkół. Zakwalifikowani muszą zrobić to do najbliższego piątku. Młodzież mogła składać dokumenty do kilku szkół jednocześnie, przez co niektóre osoby dostały się na przykład do dwóch liceów i jednego technikum.

24 lipca będzie wiadomo ilu kandydatów potwierdziło wolę przyjęcia do szkoły, a ile miejsc zostanie niewybranych ze względu na udział uczniów w kilku rekrutacjach do różnych szkół. To zwolni miejsce dla kandydatów startujących w rekrutacji uzupełniającej. Odbędzie się ona na tych samych zasadach co rekrutacja podstawowa, a ruszy już za tydzień.



Najbardziej oblegane szkoły

Jak podał Urząd Miasta Poznania, w rekrutacji największą popularnością cieszyły się: XXVIII LO, XV LO, XXXI LO, IV LO.

Najpopularniejszymi klasami były natomiast: