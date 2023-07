Nastolatek został poparzony na plaży gorącym olejem z przenośnego stoiska gastronomicznego w Świnoujściu. Poszkodowany z poparzonymi górnymi częściami ciała został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szczecina.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To było zdarzenie z urządzeniem obwoźnym, typu wózek z frytkownicą. Był taki moment, że zawiało i to urządzenie się zachwiało, wówczas olej wylał się na nastolatka. Będziemy wyjaśniali okoliczności tego zdarzenia - przekazała podinsp. Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.



Na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie i policję, zadysponowano też śmigłowiec LPR.



Poszkodowany to 13-latek, miał oblane górne części ciała. Został przetransportowany do Szczecina - przekazała rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka