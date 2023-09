Polskie czołgi Abrams po raz pierwszy otworzyły ogień - poinformowała w mediach społecznościowych 18 Dywizja Zmechanizowana. Wojsko Polskie jest obecnie w posiadaniu 14 takich maszyn.

Zdjęcie opublikowane na koncie 18 Dywizji Zmechanizowanej w serwisie X (dawniej Twitter) / sierż. Aleksander Perz /

Jak podkreśliła 18 Dywizja Zmechanizowana we wpisie na X (dawniej Twitter), to pierwsze strzelania bojowe czołgów Abrams odkąd trafiły one do Polski.

Szkolenie załóg czołgów z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej odbyło się w poznańskiej Akademii Abrams.