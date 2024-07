Miejska tężnia będzie nieczynna do końca sierpnia - poinformował ostrowiecki ratusz. Powód? Zanieczyszczenie wody po ostatnich ulewach deszczu.

Miejska tężnia solankowa będzie nieczynna do końca sierpnia. Powodem jej zamknięcia - jak wyjaśniono - jest zanieczyszczenie wody po ostatnich ulewnych opadach deszczu.



"Zanieczyszczona woda przedostała się do kluczowych elementów tężni, w tym do zbiorników obiegowych, magazynu solanki, studni oraz rozdzielnic elektrycznych. W wyniku tego, konieczna jest kompleksowa dezynfekcja tężni solankowej wraz z całym układem technologicznym oraz naprawa wszystkich uszkodzonych elementów automatyki" - przekazał ostrowiecki ratusz.



Naprawa tężni solankowej ma potrwać do końca sierpnia. Inwestycja miejska została oddana do użytku w 2020 roku. Jej koszt to 700 tys. zł.