Kuchnię Królewską odkryto w trakcie badań archeologicznych na terenie Zamku Królewskiego w Poznaniu. To jedna z najstarszych, a być może i najstarsza kuchnia królów zachowana na terenie ziem polskich.

/ Beniamin Piłat / RMF FM

Jak wyglądała średniowieczna kuchnia królewska? Odpowiedzi na to pytanie szukają archeolodzy z Poznania, którzy na Wzgórzu Przemysła, gdzie mieścił się królewski zamek, odkopali mury pomieszczenia. Mogło one zostać wzniesione w XIV lub XV wieku.

Do tej pory, myślę, że udało się ponad wszelką wątpliwość rozwiązać kwestię pierwotnego przeznaczenia tego budynku, bo zakładano kiedyś, że być może znajdował się tam budynek mieszkalny dla króla - a pamiętamy tutaj o Przemyśle II, który zamieszkiwał zamek poznański. Natomiast dziś już wiemy, że była to kuchnia - co prawda nie kuchnia Przemysła, aż tak daleko bym nie szedł, ale pamiętajmy, że w tym miejscu m.in. odbyły się dwa śluby królewskie - bo ślub tutaj brał Kazimierz Wielki, a także przebywali tutaj królowie polscy, w tym Władysław Jagiełło, który był 36 razy na zamku w Poznaniu - powiedział prof. Artur Różański, archeolog z UAM.

Odkryta kuchnia to jedno z najstarszych, a może i najstarsze tego typu zachowane miejsce w Polsce. W trakcie badań pozyskano ponad 6 tysięcy zabytków - w tym fragmenty naczyń ceramicznych, ceramiki budowlanej, czy kości zwierzęcych. Odnaleziono także m.in. 63 zabytki wydzielone, w tym płytkę "hypocaustum", która świadczy o tym, że w poznańskim zamku królewskim istniało ogrzewanie.

Odkryliśmy filar gotycki, zachowany do wysokości 3,20 m, który dźwigał w przeszłości na sobie piec kuchenny, a nad piecem wznosił się komin do wyprowadzania spalin z kuchni - wyjaśnia prof. Różański. Zakładam, że nie było to palenisko otwarte tak, żeby ogień można było oglądać, natomiast był to taki piec, który podobny jest do tego na Zamku w Malborku, nieco mniejszych rozmiarów - mówił.

Badania na terenie Zamku Królewskiego w Poznaniu nadal trwają - w dalszej kolejności będą one dotyczyły poszukiwania zalegającej pod 2-metrową warstwą gruzu studni zamkowej.